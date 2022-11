David Zepeda desmiente que esté buscando bebé con su ex: "Estoy soltero"

FOTO: OCTAVIO LAZCANO. Los intentos de David Zepeda por convertirse en papá al lado de Lina Radwan son una “historia de terror” que, según el actor, inventó una revista de espectáculos para vender ejemplares. Para él, tener un hijo no es una prioridad que, en estos momentos, le quite el sueño, pues el afecto por sus sobrinos ha logrado compensar ese instinto paternal que le crea cierta ilusión.

Actualmente, el sonorense no tiene pareja, aunque se considera amigo de su ex, con quien insisten en juntarlo de nuevo a través de paparazzi rebuscados. Por el momento es un hombre soltero, pero no “solo”. Así lo dice a TVyNovelas: “Salgo por ahí con una niña que me encanta, y la pasamos súper, ella entiende perfectamente mi carrera y yo lo sé manejar muy bien porque puedo hacer un equilibrio de mi vida personal y profesional. No se pone celosa, las mujeres con las que he salido entienden esta parte de las fans, son muy inteligentes en ese sentido, y saben que esto es parte fundamental de mi profesión”.

“No crean nada de lo que lean. Lina y yo nos reímos porque se inventan historias de terror”, dice el artista que sólo es amigo de su ex.

“EL AMOR ES BIEN COMPLEJO”

El protagonista de Pienso en ti, producción de Carlos Bardasano que comenzó grabaciones hace tres semanas, nos explica los motivos que lo alejan de una relación estable: “Es que soy exigente y selectivo, porque las mujeres con las que salgo o he salido son muy especiales, sobre todo en estos años en los que he estado soltero. Realmente no sé qué busco, pero es importante que haya una química bonita y que sea una mujer con la que haya compatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. También, de repente, cuando no la haya, que me enseñe cosas y que ella tenga que aprender un poquito de mí”.

Sus vivencias y experiencias lo llevan a pensar que los romances tienen también una parte negativa que puede afectar las emociones de los involucrados. “El amor es bien complejo porque por un lado te puede dar mucha energía, pero por el otro, te la puede quitar, te da una desestabilidad, traes un cúmulo de emociones fuertes, entonces es muy interesante el enamorarte de una pareja. Pero uno también debe enamorarse del sol, de la familia, de los amigos, del trabajo, de los retos diarios. Yo ahorita estoy muy enamorado de este proyecto, estoy muy agradecido y esa es una forma de estar enamorado. Hay que enamorarse de la vida, que no va a ser perfecta, pero hay que amarla con sus imperfecciones. Y el amor, en todas sus manifestaciones siempre va a ser importante”, confiesa el histrión que hace pareja con Dulce María, en su regreso a los melodramas.

