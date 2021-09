David Zepeda cumplió 48 años y dice si disfruta su soltería tras terminar noviazgo de 10 años

A David Zepeda, protagonista de Mi fortuna es amarte, la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz que protagonizará con Susana González, no le importa el paso del tiempo. Presume sus recién cumplidos 48 años y confiesa seguir solterito luego de terminar una relación de 10 años con Luna Radwan, a quien sigue apoyando pues terminaron bien, como “familia”.

En entrevista, el actor nos confiesa encantarle ser protagonista, sueño que siempre persiguió, pero admite también que llegará el momento en que ya no tenga el perfil para los estelares, por lo que ya se prepara para cuando eso suceda.

Hace unos días cumpliste años, ¿te ha costado trabajo aceptar el paso del tiempo? Para nada. Cumplí 48 años y le doy gracias a Dios porque me permitió llegar con salud y trabajo; cada día para mí es una oportunidad muy grande. Para mí es una bendición cumplir años y vivir un día más; en estos 48 años tengo una motivación muy especial como actor, porque la parte laboral para mí es muy importante, tener un proyecto como éste (Mi fortuna es amarte), que ni siquiera lo tomo como trabajo, pero me permite apoyar a la gente que amo y que está a mi alrededor.

¿Qué deseo pediste cuando soplaste las velitas de tu pastel? Que la telenovela sea vista por muchísima gente. Tiene un mensaje hermoso, es muy entretenida y divertida, es una historia sumamente bien escrita y dirigida. Se están cuidando todos los detalles, y para mí es una gran oportunidad de romper los personajes con los que venía trabajando.

Aparte de la bendición del trabajo, ¿cómo recibiste este nuevo año de vida? Principalmente disfrutando cada momento. Esta situación que vivimos a nivel mundial nos ha enseñado eso, que no tenemos nada seguro, no tenemos certeza de nada; solíamos proyectar planes en los próximos seis meses, dos o cinco años, y la realidad es que no sabemos qué va a pasar, así que hay que disfrutar la vida y salir adelante hoy, amar a la gente que tenemos cerca y todo lo que hacemos. La vida es un momento y se nos va, eso es lo que he aprendido.

¿Cómo estás en el amor? ¡Muy bien! Gracias a Dios tengo amor en todos los sentidos: el amor de mi familia y de mis amigos, de mis jefes… Estoy feliz en todos los sentidos.

Pero, ¿estás solterito? Así es, ¡sigo solterito! Terminé una relación de muchos años, pero lo hicimos en excelentes términos y quedamos como familia; la seguiré apoyando hasta donde ella quiera. Es muy bonito cuando una relación termina y puedes ver a la persona a los ojos y apoyarla, y a la vez ella a ti. Imagínense, compartir tantos años y de repente odiarse y no volverse a ver, es complicado. Gracias a Dios, en las relaciones más largas que he tenido con mis exnovias así hemos terminado, quedamos como familia por siempre.

¿Disfrutas esta etapa de estar solo? Sí, hay que disfrutar las etapas como se te van presentando; honestamente sí la estoy disfrutando mucho.

El pasado 19 de septiembre, David Zepeda cumplió 48 años, y para festejarlo, la producción de la telenovela Mi fortuna es amarte le organizó una pequeña celebración en el Foro 8 de Televisa San Ángel, donde se graba la historia producida por Nicandro Díaz. “Estos detalles no se olvidan jamás. Estoy seguro de que, cuando llegue a los 90 años, Dios quiera que sí, recordaré este momento”, dijo conmovido a TVyNovelas. Para el actor, “cumplir 365 días más de vida significa que el mero mero, el de allá arriba, me dio esta oportunidad, así que hay que vivir y disfrutar, no hacer daño a nadie y siempre sumar”.

