David Noriega y Marcela Mistral son parte de Noches de Cabaret en Concierto 

Uno de los proyectos más ambicioso que ha tenido las noches musicales en la Ciudad de México sin duda es Noches de Cabaret en Concierto.

Con la presencia de Alejandra Ávalos, Rocío Banquells, Manoella Torres, Carlos Cuevas, Los Dandy's, el comediante Tony Balardi, David Noriega y Marcela Mistral quien además es esposa de Poncho de Nigris.

Los intérpretes están acompañados por una gran orquesta y se presentaron el 30 de septiembre y esperan presentarse hoy sábado 1 de octubre con el mismo éxito en La Maraka.

En entrevista con David Noriega y Marcela Mistral para TVyNovelas nos contaron el gozo que sienten al compartir con grandes estrellas y maravillosas voces, además del ambiente inmejorable que se hizo en la producción para compartir con el público.

David, quien tiene ocho canciones originales posicionadas en redes y algunos covers comentó:

“Estoy muy contento, feliz porque puedo compartir con grandes de la música, con grandes carreras, todos me han recibido amablemente, me han ayudado a visualizar una carrera brillante. El mejor consejo que me han dado es trabajar para mantenerme en la carrera. Porque lo importante no es tener solo un éxito, sino lograr una carrera impecable como todos ellos”

Marcela Mistral por su parte comentó que no hay egos en noches de cabaret, que trabajan en conjunto solo para el gusto del público además de reconocer lo emocionante que es pertenecer a dicho proyecto:

“Estamos muy contentos, más que emocionados con este gran proyecto que es noches de cabaret en La Maraka, todos se van a divertir, hay muchas canciones. Estoy muy agradecida con Mary Ayala que me dio la oportunidad, también estar al lado de gigantes es bien padre, una de las canciones que voy a cantar es Amor Eterno, tenemos un cierre espectacular”