David Beckham se formó 12 horas, como cualquier persona, para despedir a la reina Isabel II

Con una inesperada aparición, el rey Carlos III y el príncipe heredero William dieron las gracias este sábado a las personas que desde hace horas guardan turno en un kilométrica cola para despedirse de Isabel II, antes del "funeral del siglo" el lunes 19 de septiembre.

"God save the King" (Viva el rey), "God bless the Prince of Wales" (Dios bendiga al príncipe de Gales), gritó la multitud en el centro de Londres, mientras estrechaba las manos y conversaba con las nuevas cabezas visibles de una monarquía sin la longeva reina.

En este casi milenario edificio de techo de vigas de madera, el más antiguo del complejo del Parlamento británico, se instaló el miércoles la capilla ardiente y se espera que pasen por allí 750 mil personas. "Fue muy emotivo. Era como la abuela de la nación. La echaremos de menos", dijo a la AFP Shaun Mayo, un informático de 27 años del centro de Inglaterra, al salir de la capilla ardiente tras 14 horas de cola.

El exfutbolista David Beckham también guardó su turno para honrar el "increíble" legado de la única reina que la mayoría de británicos conoció hasta su muerte, el 8 de septiembre, con 96 años, tras siete décadas de reinado.

El esposo de Victoria Beckham se formó durante 12 horas, como cualquier ciudadano, para rendir su respeto a la monarca. Aunque llegó a las 2 de la mañana para pasar desapercibido, no pudo evitar ser reconocido durante todas las horas que se formó.





Con información de AFP.

Sigue el chisme:

Saúl 'El Canelo' Álvarez y su impacto en Las Vegas

Britney Spears pudo ser la princesa de Gales pero William la rechazó

Meghan sonreía mientras Harry lloraba en tributo a la reina