Danna Paola revela los remedios "vintage" con los que se recupera del Covid

“Me hace gracia que hayan dicho que estoy en el hospital”, dijo Danna Paola en un video que compartió con sus seguidores para tranquilizarlo por las versiones de que había sido hospitalizada debido a las complicaciones de coronavirus.

La cantante explicó que en esos días, su mamá y su hermana estaban en Cancún por lo que resulta imposible que la hayan llevado al hospital, como se dijo.

“Si yo estuviera en el hospital dudo mucho que mi mamá y mi hermana estuvieran en Bacalar”, dijo Danna Paola en un video en el que también habló de la manera en la que está enfrentando al coronavirus.

“He estado en casa haciendo música; el único hospital en el que he estado es mi casa, mi estudio… ¡y esto es cuarentena! Es muy vintage pero la recuperación es con mucha paciencia”.

Danna Paola, días antes de enfermar de Covid, estuvo en el festival de música Emblema, en el que fue una de las estrellas más aplaudidas no sólo por su actuación, también porque aprovechó el foro para pedir justicia por Debanhi Escobar.

“Ahora he dormido muchísimo, todo lo que no había dormido, he dormido delicioso. Eso sí, perdí el gusto y el olfato pero ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café y voy a hacer el truquito de la naranja que vi en tn tik tok, que también es muy vintage; literal del año 2020”.

También contó que ha estado comiendo ajo en pedacitos como un antibiótico natural, además de “shoots” de limón con jengibre. “Todo muy vintage”, reafirmó.

Finalmente dijo que a pesar de estar en casa y descansando, no ha parado de hacer música. “Me estoy preparando, recuperando fuerzas para regresar a lo que más me gusta”.