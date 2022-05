Danna Paola dio positivo a COVID tras multitudinario show

Danna Paola confirmó que, tras su presentación en el Tecate Emblema, dio positivo a COVID-19, luego de meses en los que creyó ser "la resistencia".

A través de sus redes sociales, la cantante compartió la noticia y hasta utilizó el emoji de payaso, como se acostumbra ante una situación que no sale como se esperaba.

"Levante la mano quien creyó que era inmune al covid", compartió. "Estamos bien, pero me duele heavy (pesado) el cuerpo y he dormido demasiado.. Esperemos salir de esto asap (del inglés as soon as possible) *tan pronto como sea posible".

En sus redes sociales, la cantante muestra cómo se recupera. "Creí ser la resistencia", escribió en sus historias de Instagram.

Eso sí, tiene buena compañía...