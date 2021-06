Danna Paola dijo esto al ver que Belinda se puso la misma ropa

Quizá la peor pesadilla de alguna famosa es llegar a algún lugar portando la misma ropa que una colega, como les pasó a Belinda y Danna Paola este fin de semana en redes sociales.

Y es que Danna Paola estrenó su sencillo 'Mía', y como parte de la promoción, portó un jumpsuit de María Escoté para Desigual.

Pero a todos sorprendió que Belinda publicara una fotografía utilizando el mismo modelito, para una sesión fotográfica.

De inmediato surgieron comentarios entre los fans, comparándolas y desatando una rivalidad entre las cantantes que tienen en común una larga trayectoria artística, desde niñas.

Así que Linet Puente, cuando la entrevistó para 'Ventaneando', cuestionó a Danna Paola sobre ver a Belinda con la misma ropa.

"Qué te digo... Se le ve muy bonito. El problema es que cuando no pides explicaciones, ahi está... A mí me da mucha risa, yo digo 'joder, ¿cuál es el afán de querer competir?'".

"Yo la respeto mucho, por ser la mujer que es, la trayectoria que tiene Al final del día los fandom se ponen en contra, pero cada quien sus cubas.... Usémoslo todas, no hay exclusividades en las cosas", dijo sobre el jumpsuit.

"Pasa, it's ok. No metamos cizaña por donde no hay", dijo Danna Paola sin afán de pelear con ninguna colega.

