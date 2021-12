Danilo Carrera también es escritor y en su libro... "Hay muchísimo de Michelle Renaud"

El éxito que ha tenido Danilo Carrera con su libro Cuando nadie me ve lo tiene tan feliz que, nos adelantó, ya prepara uno nuevo. El actor compartió con TVyNovelas cómo surgió su gusto por la escritura, y nos dijo si el personaje de la protagonista de la historia fue inspirado en Michelle Renaud, con quien desde junio de 2019 –cuando protagonizaban la telenovela Hijas de la luna– mantuvo una relación sentimental que terminó en noviembre pasado.

¿Cómo surgió tu gusto por la escritura? Mi fascinación por escribir ha sido de toda la vida; tenía siete años cuando dibujaba cómics, escribía historias y juraba, en mi cabeza, que iban a salir en el diario más importante del país, que todos los niños de Ecuador iban a poder leerme. A los 19 años escribí mi primer libro, y a los 21 el segundo, pero nunca los publiqué; ahora, a los 32, decidí publicar mi primera novela, que es mi tercer libro.

¿De qué trata Cuando nadie me ve? Es una historia de amor que cuenta el choque de dos mundos, es decir, la historia de un actor que se llama Santiago, que tiene una vida de excesos, lujos y sin límites, y su vida choca con el mundo de Alejandra, una niña inocente que está conociendo el mundo. El libro retrata cómo tienen que luchar estos dos personajes con las diferencias de los mundos en los que viven para estar juntos.

Tus fans han expresado que se han enamorado del personaje de Santiago… Sí, es que el personaje está padrísimo, tiene tantos secretos, es como si tuviera una máscara, pero cuando lo empiezas a conocer y te das cuenta de quién es, lo entiendes todo. Santiago tiene un pasado bastante complicado que lo ha llevado a ser la persona que es hoy en día…

¿Cómo construiste estos personajes? Pues hay dos formas de ser escritor, una es leer mucho, cien libros en un par de años, pero ese no soy yo; yo soy un escritor que tiene una vida con mil experiencias, porque mi trabajo ha sido interpretar personajes y me ha tocado vivir momentos increíbles, enamorarme y luchar por lo que quiero. He tenido una vida muy movida, y por eso creo que puedo plasmar muchas cosas en un personaje ficticio creado por mí en este libro que ya está a la venta.

Entonces, ¿te inspiraste en ti para crear a Santiago? Hay mucho de mí en Santiago, y no sólo en él, también en el personaje de Alejandra, una chava de 17 años; hay mucho de Danilo en ella y en todos los personajes. Lo que pasa es que cuando actúas puedes hacer sólo un personaje, pero cuando escribes, eres todos.

En esta historia de amor, particularmente, ¿Alejandra es Michelle? ¿Te inspiraste en ella? Hay muchísimo de Michelle en todo el libro, es la persona que más me ha motivado para escribir, me decía: “Hoy no has escrito, estamos de vacaciones, pero tú escribes”… Entonces, hay momentos en los que ella me inspiraba, pero Michelle no es el personaje, y nadie en especial lo es, aunque creo que hay mucho de ella en todo lo que hago. En las escenas, cuando actúo, por ejemplo, también hay cosas de ella, pero (en el libro) son personajes ficticios que, aunque tienen mucho de lo que he vivido, existieron en mi cabeza antes de existir en papel.

Por cierto, ¿cómo estás en el amor? ¿Sigues soltero? Estoy contento, tranquilo, feliz, pero creo que mi vida privada tiene que serlo, nos quitan muchísima energía los chismes; como seres humanos no estamos diseñados para ser famosos, y yo soy un chico normal con un trabajo especial. Por ahora lo que quiero es estar tranquilo, disfrutarme a mí, conocerme... Darme la oportunidad de tener una relación conmigo se me hace importantísimo.

¿Sobre qué te gustaría escribir ahora? Mucha gente ya me está pidiendo la segunda parte del libro, pero a mí me encantaría escribir una historia fantástica en la que haya duendes, hadas, magia y príncipes, y creo que es lo que viene.

A principios de noviembre, el protagonista de Contigo sí dio a conocer que estaba soltero y que su relación con la actriz Michelle Renaud había terminado.

“Creo que ya están enterados de la situación, no puedo decir que estoy feliz, contento. Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, que se merece lo mejor y le mando muchísimo amor”. Semanas después captamos a la pareja en los pasillos de Televisa San Ángel sellando el inmenso cariño que se tienen con un tierno abrazo, el cual, al parecer, más allá de una reconciliación, fue una despedida.

