¡Danilo Carrera presenta su libro!

El guapo actor de la telenovela "Contigo Sí" Danilo Carrera anunció en febrero el lanzamiento de su novela... ¡y le ha ido tan bien que ahora la presentará en la feria del libro más importante de Latinoamérica! Se trata de la FIL de Guadalajara, escenario para los escritores más famosos y respetados del mundo hispanoparlante.

No es una autobiografía, como se esperaría de un famoso, pero hay mucho dela vida del propio Danilo en el personaje principal, que se llama Santiago Carrera y también es actor.

"La verdad hay algo de mí, de Michelle (Renaud) y de mucha gente que he conocido a lo largo de mi vida... Siempre digo que llevo 100 vidas vividas porque me he atrevido a todo", dice el galán ecuatoriano, quien recientemente celebró 10 años como histrión. Antes fue futbolista profesional y asegura que desde adolescente sabía que también quería ser escritor. "Es mi tercera novela escrita, pero la primera publicada".

Cuando nadie me ve es el título (como la canción de Alejandro Sanz) de Ediciones Deja Vú y cuenta el romance entre un actor y una estudiante mexicana llamada Alejandra Fayet. Hay tintes de erotismo y mucha pasión y también hay algunos episodios de violencia de género, algo que le angustia al actor "Amo y respeto a las mujeres y quería hablar de eso en la novela desde la voz de un hombre".

Danilo Carrera estará el domingo 5 de diciembre en la FIL: a las 10 de la mañana firmará ejemplares y a las 18 horas presentará la novela en el Salón 7 del Área Internacional de la Expo Guadalajara, en la capital tapatía, junto a la editora de realeza de Caras México, Gabriella Morales-Casas.