Danilo Carrera dice que no sabe "cuántas parejas" ha tenido Michelle Renaud desde que terminaron

La confirmación del romance de Michelle Renaud con Matías Novoa quizá no le cayó nada bien a Danilo Carrera, ex de la actriz, pues sus palabras querían ser amables, pero terminó lapidándola.

En entrevista con el programa '¡Siéntese quien pueda!', el actor comentó sobre su ex novia y aseguró que le deseaba lo mejor. Sin embargo, terminó lanzando un comentario que dejaría mal parada a Renaud.

"Le deseo lo mejor. Sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos. Pero yo le deseo lo mejor, que le vaya increíble”, dijo el ecuatoriano.

Danilo Carrera, quien anduvo, terminó, se reconcilió y luego volvió a romper con Michelle Renaud, dijo: "O sea, con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere".

En el programa '¡Siéntese quien pueda!' comentaron sobre las palabras del ecuatoriano: "Lo único que no me gusta de Danilo es que no puedes ser ardido. Si ya cortaste, ya cortaste. No puedes decir: ‘Quién sabe cuántos novios han pasado por ahí, ya no la sigo, ya no le pongo like’. Si se acabó, se acabó".

¿Michelle le fue infiel a Danilo con Matías?

En noviembre de 2021 Danilo Carrera confirmaba su ruptura con Michelle luego de que a inicios de ese año ya habían terminado y luego se habían reconciliado.

Ante los rumores de que ella le fue infiel con Matías, Danilo Carrera respondió como un caballero: "No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte. Es una dama, una mujer increíble".

Eso sí, en ese momento llamó la atención que cuando le preguntaron al ecuatoriano sobre Matías, él dijo no saber quién es él.

