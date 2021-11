Danilo Carrera confirma ruptura con Michelle Renaud y revela si hubo infidelidad

Hace un año anunciaron su civilizada ruptura, y meses más tarde se reconciliaron y hasta presumían la cercanía del actor con el hijo de ella, pero ya es definitivo: Danilo Carrera y Michelle Renaud terminaron.

Así lo confirmó el galán de la telenovela 'Contigo sí' ante la prensa, donde lo dijo con todas sus letras: "Estoy soltero. No tengo nada más que decir".

"Al final del día, creo que están enterados de la situación. Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, y le mando mucho amor", dijo sobre su ex.

Sobre una reconciliación, Danilo dudó: "No sé, la verdad es que no te podría decir, pero pues no, hoy no".

Eso sí, desestimó por completo las versiones que apuntan a que ella le fue infiel con Matías Novoa: "Nunca. Es una dama, es una mujer increíble. Cuando estuvimos juntos me dio una relación padrísima en la que hubo diferencias, es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay una infidelidad. No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte".

Incluso mencionó sobre el supuesto romance de Michelle con Matías: "No sé quién es Matías Novoa. Creo que cuando estás soltero puedes salir con quien quieras. Yo no puedo negarlo o confirmarlo.

Por su parte, Matías Novoa llegó al mismo evento que Danilo, y ahí también rechazó la versión de que es novio de Michelle Renaud: "No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y la gente empezó a hablar cosas, acabamos de terminar el rodaje, pero ya".



