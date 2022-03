Danilo Carrera confiesa la verdad detrás de su romance en Egipto

Desde hace una semana se ha especulado que Danilo Carrera, durante sus vacaciones en Egipto, enamoró a una mujer que resultó ser parte de la realeza o familiar de un jeque. La anécdota ha circulado sin que se sepa cuánto tiene de verdad y cuánto de mentira.

Pero ahora es el propio Danilo quien cuenta la historia de lo que vivió en este viaje en el que estuvo acompañado por su familia.

El actor ecuatoriano explica que su fama por las telenolevas en las que ha actuado con Televisa ha llegado hasta Egipto ya que mientras caminaba por los lugares más turísticos, empezó a escuchar que muchas mujeres lo llamaban.

"Las mujeres no pueden ver a los hombres a los ojos, llevan cubierto el rostro pero me decían 'Danilo, Danilo'. Me reconocieron por la voz".

Danilo Carrera cuenta que efectivamente se puso a platicar con algunas de las mujeres que lo reconocieron y que es provocó que se creara la historia de que lo habían expulsado de Egipto por ser "demasiado guapo".

"Empezamos a hablar y hubo una chica con la que hable más que con las otras; no voy a dar detalles pero estila que si te dan un anillo eso significa algo más", dice respecto a otra de las versiones de su viaje, según la cual una mujer le habría obsequiado una joya en señal de compromiso romántico.

"La verdad es que sí, un poquito de mi corazón se quedó en Egipto", confiesa Danilo Carrera, cuyo último noviazgo estable fue con la actriz Michelle Renaud.