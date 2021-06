Danielle Dithurbide mostró su pancita de embarazo en TV como casi nunca

La periodista Danielle Dithurbide está que no cabe de la emoción porque se cumplirá su sueño de ser mamá, pero prefiere que eso no sea tema de conversación en su trabajo.

Así que durante su noticiario la vemos como de costumbre, pero recientemente llegó al estreno del programa 'Faisy Nights', y como pocas veces, mostró su barriguita de embarazo.

Con un suéter negro y jeans, la periodista dejó al descubierto su viente, que ya se le nota cada vez más.

Danielle tendrá a una niña, ya quien llamará Lucía. Se estima que la bebé nacerá en octubre.

Esa imagen contrasta con las que acostumbre compartir en su Instagram donde muestra tomas lejanas y con ropa holgada, así como siempre de frente, para que su silueta no cambie de lo habitual.

Pero tampoco es que Danielle quiera ocultar su felicidad.

En entrevista con Televisa Espectáculos, contó que se trata de un sueño hecho realidad que ya le hacía falta cumplir:

"Quienes me conocen un poquito sabían que esto era mi mayor sueño personal, he dedicado prácticamente toda mi vida adulta al trabajo, me ha llenado de alegrías, pero me faltaba esto".

"Fue una sorpresa, pero las cosas pasan por algo y no tengo nada más que emoción, felicidad, y agradecimiento por la vida", contó.

Sobre cómo se enteró, contó: "En el momento en el que vi la prueba no sabía si llorar, gritar, me quedé en estado de shock varios días, bonito. La primera vez que fui al doctor fui sola, todavía no le decía a mi novio Jorge García".

Al papá le informó: "Le dejé una cartita, con un pañalerito, que decía 'todavía no sé que soy, lo único que sé es que quiero ser de grande como mi papá'".

Sobre la maternidad, dijo: "Es algo que no puedes entender hasta que lo estás viviendo, una emoción indescriptible, unas ganas de salir y gritarlo, de conocerla ya. Yo que soy la persona más impaciente del mundo".

"Hemos ido a todos los ultrasonidos, es super emocionante ver viendo cómo crece, de pronto ya tiene deditos, es wow, qué cosa tan increíble", dijo muy emocionada Danielle Dithurbide.