Daniella Álvarez se hirió su único pie, pero Daniel Arenas así la apoya

Largas caminatas durante sus vacaciones provocaron una llaga en la punta del pie de Daniella Álvarez, por lo que ahora tiene que reposar en una silla de ruedas, mientras la consiente su novio Daniel Arenas.

En su cuenta de Instagram compartió imágenes junto al galán de telenovelas, y explicó todo lo que pasó:

"Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS.

"Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar : EN LO POSITIVO, en la felicidad, en el amor , en LA VIDA que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear.

No importa la circunstancia, importa nuestra ACTITUD. Te amo @danarenas seguiremos recorriendo el mundo juntos aquí en la mitad del mundo #ecuador #latitud000", escribió.

Daniella ha demostrado que nada la detiene para salir adelante, y con el amor de su novio, se fortalece aún más.

"En la vida pasan cosas tan radicales como perder una pierna, pero gracias a Dios de algo físico no depende la felicidad. Yo decido ser feliz con lo que soy y con lo tengo y con esta misma gratitud vivo mis días sonriéndole a la vida y en compañía del hombre que me cuida, me complementa, me da mucho amor y me sonríe de vuelta. Para que más? @danarenas Gracias @ottobockandina porque mi prótesis me lleva a donde quiera ir y así viajo FELIZ"