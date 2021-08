Daniela Parra organiza venta de tamales para que Héctor 'N' sobrelleve el infierno de la cárcel

El pasado 18 de junio, Héctor “N” fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa; desde entonces, el actor ha pasado sus días en el Reclusorio Oriente, confiando en que pronto se hará justicia. En exclusiva platicamos con su hija mayor, Daniela, quien siempre ha apoyado a su padre y se mantiene firme defendiéndolo a capa y espada, pues, nos dijo, hasta en la cárcel saben que es inocente.

¿Cómo has vivido la situación de tu papá? Ha sido un proceso sumamente difícil no sólo para él, también para mí; ha cambiado mi vida totalmente porque mi padre era parte fundamental de ella, trabajaba conmigo y lo veía casi diario, y de repente que me lo hayan quitado fue muy fuerte. Para mí estos meses no han sido fáciles, pero ahí voy; la situación es muy complicada, porque por un lado está mi hermana y por el otro mi papá, y justamente yo quedo en medio, entonces, está cañón.

Sabemos que has ido a visitarlo, ¿cómo está? He ido nada más dos veces, mi papá no quiere que vaya seguido porque no es el mejor lugar, pero lo he visto bien, dentro de lo que cabe, y siempre lo he dicho, mi padre es un hombre superfuerte, y tenemos mucha fe, esperanza, de que ya se solucione esto, pero a él lo veo bien, con la mente clara de salir de ahí cien por ciento absuelto.

¿Cómo le ha hecho para sobrevivir adentro? ¿Cómo lo tratan? Lo han tratado superbién, adentro son respetuosos con él y nunca le han hecho nada; él está seguro, ¿y sabes por qué?, porque hasta dentro de la cárcel saben que mi papá es inocente y lo tratan como tal los mismos reclusos, incluso le dicen: “¿Tú que haces aquí? ¡No tienes que estar aquí!”.

¿Cómo han solventado los gastos? Ha sido difícil, pero gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente, no sólo de mi familia, también de amigos e incluso de personas que no nos conocen en persona, todos nos han ayudado muchísimo económicamente y de todas las formas posibles; de hecho, me siguen llegando muchos mensajes de bendiciones, amor y de fuerza, y eso nos mantiene a mi papá y a mí fuertes. Además, yo acababa de emprender un negocio (de tamales), estaba casi despegando, y de ahí tenía unos ahorros.

¿Qué pasó con ese negocio? Justamente lo volvimos a abrir hace unos días, y gracias a Dios tuvimos una respuesta increíble de la gente, tuvimos un buen de pedidos, y próximamente haré una venta de tamalitos en la que todo lo que se recaude sea para mi papá, para que no esté tan mal ahí adentro.

¿Cómo va el proceso legal? ¿Qué te dice su abogado? Gracias a Dios llegó a nuestras vidas José Luis Guerrero, porque es un gran abogado, él y todo su equipo han estado con nosotros al pie del cañón, y lo que me dice es que mi papá va a salir absuelto; justo los días que se agregaron al proceso son para eso, y José Luis va a sacar a mi papá de ese lugar con la frente en alto, lo va a lograr.

¿Cuándo será la próxima audiencia? Aún no lo sé, pero están trabajando para que no haya margen de error; en la primera audiencia nos fue mal porque todo estaba compradísimo, puesto para que encarcelaran a mi papá, pero ahora José Luis ya no va a caer en el juego de esas personas que están haciendo corrupción y lo que se les da la gana, por eso, justamente estos días de más son para tener todos los elementos, para que no haya duda de que mi papá es inocente.

¿Has tenido algún acercamiento con Alexa, tu hermana? La he buscado, me tenía bloqueada de sus redes y un día me desbloqueó, entonces le mandé mensaje, pero ni lo leyó y me volvió a bloquear, así que decidí mandarle un mensaje mediante las redes sociales de mi novio y tampoco me contestó. En realidad, yo sí he intentado tener un acercamiento con ella, pero no me contesta y no sé qué más hacer.

¿Qué le quieres decir? Me quiero acercar a ella como su hermana, porque no soy su enemiga, lo único que quiero es que ella esté bien, que mi papá esté bien, y que volvamos a ser la familia que un día fuimos, porque de verdad éramos superunidos los tres, eso es lo único que he buscado con ella, pero me sigue ignorando y rechazando.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!