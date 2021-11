Daniela Luján no ha cambiado de opinión: Noestá en sus planes ser madre

Daniela Luján está clara en que no dejaría la actuación ni su carrera artística por nada ni por nadie. Es la pasión que la mueve desde que tenía cinco años, y una pareja no la haría poner pausa a su vida actoral. La actriz está de vuelta en la pantalla chica con una nueva temporada de Una familia de diez, serie que la ha visto crecer y desarrollarse perfectamente en la comedia, género que le encanta, incluso por encima de los melodramas; sobre esto y más nos contó Daniela.

Nueva temporada de Una familia de diez… ¿qué sorpresas hay? Está muy divertida, hay un cambio general y una evolución en toda la familia. Los niños están creciendo, el ajolotito está en esta edad difícil de la pubertad, tiene su cambio de voz y resulta muy divertido verlo crecer en la serie. El abuelo se fue a hacer películas a Hollywood y está muy divertido el personaje. Vienen muchos problemas y también muchas risas para toda la familia.

¿Cuál es la evolución que tiene Gaby en esta temporada? Gaby está deprimida porque no está su príncipe, no se halla. Tiene ganas de tener su propia casa con su príncipe, pero toda la situación es complicada y el objetivo no se les quita. Tiene muchas despedidas y sigue cuidando al ajolotito.

¿Para ti el amor es lo más importante? Sí. En las decisiones que tomo en la vida, trabajo, pareja, son muy movidas por el amor, siempre le hago caso al corazón.

¿Eres de las chavas que se clava cuando está enamorada? Pues si vas a hacer algo, hazlo bien.

¿Qué tan romántica puedes llegar a ser? Muy romántica.

¿Daniela se iría de la casa por un amor? Yo no dejaría mi trabajo por una pareja, tengo claros mis “no” que no son negociables. Tengo una visión del amor más libre y respetuosa.

¿Para ti sigue siendo no negociable el hecho de no tener hijos? Sí, sigue siendo parte de mis decisiones de vida no tener hijos. El papel de Gaby sólo me ha despertado el instinto de ser una buena tía.

¿Extrañas hacer melodramas? A lo largo de estos años he tenido chance de hacer varias cosas; melodrama, comedia, teatro. Me siento cómoda en la comedia.

¿Cuál es el secreto de que Una familia de diez haya durado tantas temporadas? La clave del éxito es que está basada en la esencia de muchas familias mexicanas; todos los personajes que vemos los podemos encontrar en nuestras familias, y habla desde una perspectiva muy honesta el cómo nosotros nos relacionamos.

¿Qué has aprendido de Una familia de diez? Familia de diez fue mi primer proyecto de comedia, yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba hacer comedia; ya había trabajado con gente que se dedica a la comicidad y había aprendido ciertas cosas, pero nunca lo había vivido, hasta que llegué a esta serie y me di cuenta de que tienes que ser preciso hasta para respirar. Tengo el gran honor de que mi primer acercamiento en la comedia haya sido con Jorge Ortíz de Pinedo. La primera temporada fue de ensayo, error, experimentando y jugando, que es lo que más me gusta de mi carrera. Actualmente me siento más libre de mover a Gaby como personaje.

¿Con quiénes de tus compañeros has podido entablar una amistad entrañable? Con Mariana Botas definitivamente; con Ricardo Margaleff, nuestra dupla es difícil de encontrar, tenemos mucha química y complicidad. Con todos me llevo muy bien, obviamente soy más cercana con algunos, pero todos somos una gran familia. Nos hemos peleado, nos hemos reconciliado y ha sido un gran viaje que esperemos que dure muchos años más.

¿Dejarías la actuación? No, para nada. La actuación es mi modo de vivir desde que tengo cinco años, no concibo mi vida sin hacer esto, pero está bueno de pronto ampliar nuestros horizontes, y eso no quiere decir que vaya a retirarme de la actuación.

