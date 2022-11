Daniela Castro volvió a la tienda de rebajas donde la acusaron de robo (VIDEOS)

Cómo olvidar que en 2018 Daniela Castro fue acusada por un presunto robo a una tienda de rebajas de Estados Unidos, situación que le costó severas críticas y daño a su familia. Pero el tiempo lo arregla todo y la actriz volvió al establecimiento con la frente en alto.

En su cuenta de Instagram publicó un video pagando por nuevas prendas de diseñador, pues regresó a la tienda luego de demandarlos y llegar a un acuerdo.

Daniela Castro indicó que tras el escándalo demandó a la tienda y todo salió a su favor después de que el caso se atrasó por la pandemia: "Estoy feliz porque se llegó a un arreglo, no hubo necesidad de juicio. Estoy más que feliz".

En el programa 'Hoy', Daniela dijo que por contrato de confidencialidad no puede detallar a qué acuerdo llegó con la tienda. "Lo único que puedo decir es que estoy feliz porque se aclaró todo".

Afuera de la tienda, la actriz habló con un par de medios: "Es una alegría muy grande. Es un cierre para mí, un cierre de un ciclo que viví y que hoy estoy feliz. Yo no robé, y tan no robé, no lo digo yo, lo dijo el fiscal aquí en Estados Unidos".

Hay que recordar que desde el primer momento ella insistió en su inocencia. "Se cometió una injusticia. No soy cleptómana, no estoy enferma", dijo la actriz, quien dijo que el reporte de las autoridades estableció: "Está sin probable causa de arresto".

En aquel momento del escándalo, Daniela dio la cara: "He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios. A todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, les agradezco".

