Daniel Elbittar terminó en el quirófano y está a punto de ser papá nuevamente

Las villanías de su personaje, Pedro del Monte, las terminó pagando el actor Daniel Elbittar, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de un accidente en las grabaciones de La herencia, que provocó la ruptura de un ligamento en sus rodillas. A días de la operación, el galán venezolano nos platica cómo se encuentra y de qué manera se alista para convertirse, nuevamente, en papá de un varón.

Te acabas de operar una rodilla, ¿qué fue lo que te pasó? Es la primera vez que me pasa algo así en un proyecto. Tuve un accidente grabando la novela y me rompí el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, por lo que entré en cirugía para repararlo. Todo sucedió en la escena de una pelea, yo tenía que patear una cubeta llena de agua que estaba muy pesada, estaba en una loma y por el nivel de inclinación me golpeé. Ya tenía una lesión previa, y eso me terminó de romper el ligamento, pero tuve que esperar el final de grabaciones para poder someterme a la intervención quirúrgica.

¿En cuánto tiempo vas a estar al cien? Para caminar normal me tardaré como un mes, pero para hacer actividad de alto impacto y deportes como basquetbol y futbol, faltarán como seis u ocho meses.

Dentro de todo, debes estar feliz porque ya falta poco para el nacimiento de tu segundo hijo… El nacimiento será en la segunda semana de julio, entonces estoy muy feliz por recibir al nuevo integrante de la familia.

¿Fue planeado o te tomó por sorpresa? Todo fue superplaneado y planificado, ha sido un bebé muy buscado. Maximiliano ha sido lo mejor que nos ha pasado a Sabrina y a mí, pero tener la bendición de esperar otro es maravilloso.

¿Siempre te habías visto como papá de dos varones? Yo soy feliz con lo que Dios me mande, sea varón o niña. Nosotros estamos muy contentos porque ya falta poquito.

En cuanto a La herencia, ¿qué te ha permitido explorar tu personaje? Este es uno de los mejores personajes que me ha tocado interpretar porque tiene muy presente el lado oscuro y el lado humano. Siento que Pedro del Monte tiene muchos matices, y desde esta etapa de la telenovela hasta el final se convertirá en el villano de verdad. Ha sido un rol que me ha brindado muchas herramientas para poder construirlo y desarrollarlo.

¿Es la misma sensación de cuando haces un protagonista bueno? No, es diferente todo, la energía, la forma de hablar, de caminar, de mirar. Cuando me meto en los zapatos de Pedro me convierto en otra persona que está bien lejana a lo que soy en mi vida personal, entonces eso es muy interesante como actor.

¿Qué le pasó a Daniel?

La lesión del ligamento cruzado anterior es el desgarro o esguince de ese ligamento, que es una de las fuertes bandas de tejido que ayudan a conectar el hueso del muslo (fémur) con la tibia. Estas lesiones comúnmente se producen durante la práctica de deportes que implican detenerse o cambiar de dirección en forma repentina, saltar y aterrizar, como el basquetbol, el futbol, el futbol americano y el esquí alpino. Muchas personas escuchan un chasquido en la rodilla cuando ocurre esta lesión. Los pacientes pueden sentir un chasquido fuerte en la rodilla, dolor intenso e incapacidad para continuar una actividad, hinchazón rápida, pérdida de la amplitud de movimiento y sensación de inestabilidad al soportar el peso.