Daniel Elbittar casi acaba en el hospital por COVID-19: "No tengan miedo a vacunarse"

Tuvo pánico y llegó a pensar hasta en la muerte; sin embargo, Daniel Elbittar logró controlar sus pensamientos negativos cuando justo hace un año se contagió de COVID-19 junto a su esposa, la también actriz Sabrina Seara. Luego de que se recuperó, y pese a que ya está vacunado, el galán de la telenovela La desalmada continúa con todas las precauciones sanitarias, y nos contó de qué manera sobrellevó la enfermedad.

¿Cuándo diste positivo a COVID-19 y quiénes en tu familia se contagiaron? Resulté positivo en una prueba de COVID-19 en octubre de 2020, me contagié al regresar de un viaje familiar que hice a la ciudad de Nueva York; afortunadamente sólo nos contagiamos mi esposa, Sabrina Seara y yo; mi hijo gracias a Dios nunca tuvo la enfermedad.

¿Qué síntomas presentaste? Yo tuve mucha fiebre severa que me duró 11 días, la saturación de oxígeno me llegó a bajar hasta 88, y sí me vi bastante afectado, al punto de sentir mucho miedo y casi ir a un hospital. Nunca perdí el olfato ni el gusto.

¿Qué emociones sentiste? Al principio no sentí miedo, pero a partir del día seis, que continuaba con una fiebre muy alta, comencé a sentir miedo. A mi hermano le dio COVID-19 muy fuerte y estuvo una semana hospitalizado, ese antecedente familiar me generó pánico. Tuve mucha ansiedad y llegué a pensar que mi vida iba a estar afectada.

Además de medicamentos, ¿que alimentación seguiste durante el contagio? Los doctores me recetaron antibióticos desde el día número uno, y pienso que eso ayudó a controlar que mis pulmones no se vieran tan afectados. Yo soy una persona que mantiene una alimentación balanceada, pero en el contagio me dio por comer de todo: pizza, hamburguesas...

¿Cómo llevaste la cuarentena en casa? Siempre tratamos de estar mi esposa y yo alejados de Maximiliano (su hijo de cuatro años), pero a veces era incontrolable por su edad; él nunca se contagió ni presentó síntomas.

¿Tuviste que ir a un hospital? Afortunadamente no, pero sí estuve a punto de ir, porque entré en un cuadro de preocupación cuando bajó mi oxigenación y ya llevaba como 10 días de fiebre, pero todo se pudo controlar.

¿Tienes secuelas? No he presentado ningún tipo de secuela, lo único en que me he visto afectado ha sido en el ejercicio; al principio, luego de pasar el contagio, me costó mucho retomar el ritmo de un entrenamiento físico porque me cansaba mucho, pero ya volví a la normalidad.

¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil es controlar la mente, el miedo, pensar que puede pasar algo grave. También sentir fiebre durante tantos días fue desesperante.

¿Ya te vacunaste? Ya me vacuné, tengo las dos dosis de Pfizer. ¿Qué medidas de precaución tienes actualmente? Cuando salgo a la calle uso cubrebocas, sigo usando gel antibacterial, me lavo las manos seguido y sigo todas las medidas de higiene, a pesar de que estoy vacunado.

¿Cuál es tu consejo para que las personas se sigan cuidando? Hay que seguir cuidándose, el COVID- 19 es algo que nos puede sorprender en cualquier momento. Es muy importante vacunarse por su bien propio y por el de los demás; tengo muchos amigos médicos especialistas que afirman que lo mejor es vacunarse. No tengan miedo a la vacuna, no crean en quienes dicen que es un chip, hay que protegerse y proteger a los demás.

