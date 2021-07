Dalilah Polanco y cómo le afectó trabajar con Eugenio Derbez en 'La Familia P. Luche'

La huella de Eugenio Derbez perduró en la vida de Dalilah Polanco, y no por la relación amorosa que tuvieron y de la que ella pocas veces menciona, sino por el programa donde compartió créditos con su ex.

Y es que en una entrevista reciente en 'Faisy nights', la actriz recordó que ella anhelaba con ser actriz seria, de dramas y textos muy profundos.

Pero luego fue contratada para 'La Familia P. Luche' y su carrera artística cambió para siempre.

"Se atravesó en mi vida 'La familia P. Luche', y ahí fue donde ya, hundida para siempre, porque todo mundo me ve cara de chiste, se ríen de lo que digo... Y mira, y aquí estoy", contó, provocando la risa del público.

Sin embargo, aceptó que es risueña, aunque trata de comportarse: "En teatro sí me he portado muy bien, en 'Mentiras, el musical'. Ahí mis compañeras sufrían conmigo, pero luego uno llega a hacer teatro con otras que no respetan a sus mayores (refiriéndose a Michelle Rodríguez), y lo disfruté mucho, reírme, disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien".

"Me gusta mi profesión, me gusta igual reír que llorar; ya van varios productores que me han visto cara de actriz, no nada más de comediante. He tenido oportunidad de trabajar en telenovelas donde me la paso llorando, y me la paso muy bien. También me ha llegado mi airecito De la Rosa de Guadalupe", contó a Faisy y Michelle Rodríguez.

Cabe recordar que hace poco, en una entrevista con Yordi Rosado, Dalilah confesó lo duro que es ser pareja de alguien tan famoso como Eugenio Derbez.

"Era muy buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje. Sentí que estaba yo... mi primer matrimonio fue tan divertido, tan chingón, que sentí que salí de Castorcitos para entrar a las Grandes Ligas, porque acá había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el señor director, el señor actor... El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, dijo.

