Dalilah Polanco en exclusiva: "Me he fletado y soy actriz que hace cualquier género"

¡Qué agasajo conversar con Dalilah Polanco! Responde todo, de todo se ríe y es claramente inteligente, brillante… La actriz prepara el estreno del monólogo Nosotras lo hacemos mejor, en el que alternará funciones con Geraldine Bazán y Fabiola Campomanes, y admite que, a diferencia de su personaje (Teresa González, una mujer que deja de creer en el amor de pareja tras varias relaciones fallidas) es un ser libre, pero nunca sola.

“Sigo creyendo en el amor. Teresa dice que nunca más se va a casar; yo, después de no sé cuántos años que me divorcié, digo: “¿Por qué no?”. Sí lo haría. No es algo que busque, pero siempre vivo enamorada de algo o de alguien. Para mí no es necesario firmar un papel ni jurarle a Dios que voy a estar con alguien, eso ya lo aprendí; si llego a casarme será por un ritual azteca o maya o el hindú, pero sí volvería a comprometer mi vida con otra persona; definitivamente, sí. Por eso siempre me ven llegar sola a todos lados; o sea, soy libre; sola, jamás.

¡Qué rico! Nunca estoy sola; son pocas las veces que he estado en soledad. Y sí he estado en soledad es porque lo necesito, porque así lo he decidido. He tenido la fortuna de conocer a mucha gente maravillosa que se ha quedado en mi vida por temporadas, algunas más largas, algunas más cortas.

Es hermoso estar enamorado… Es hermoso querer levantarte a prepararle un café a alguien, y es hermoso abrir los ojos por el olor del café que te está poniendo alguien en un buró; dices: “¡Ay, qué bonito!”. O que suena el timbre porque llega un mensaje y se te encoja la panza y digas: “¡Ah! Este es el mío, ¿eh?”, y estás haciendo como que no quieres contestar, pero en realidad quieres saber si ya te está hablando esa persona. Eso es muy bonito y ojalá que nunca perdamos la virtud de que se nos encoja la panza, de que nos jalen el ombligo por dentro y sentir todo eso que se siente cuando te enamoras de alguien.

“TENGO COMO HORMIGAS EN LA COLA Y NO PUEDO PARAR”

Llevo siete meses solo, por decisión, y porque no he encontrado y/o buscado, y salir, por salir… ¡No! Ya no estamos en edad; si no lo hice cuando tenía 17 años... Hoy me he convertido en un animal de casa, amo mi casa, amo mi espacio, amo a mis amigos...

¿Eres fiestera? No; o sea, soy muy de reuniones en casa de alguien temprano, con mi gente, con mis amigas y amigos nos juntamos regularmente para bronchear: desayunamos tarde o comemos temprano, y ya para las ocho estás ahogado, ya te quieres ir a tu casa y bien feliz: pero desvelarse, no, ya no estamos en edad.

Además de la obra, ¿en qué otras cosas estás? Estoy a la mitad del rodaje de una serie de la cual no puedo hablar porque me hicieron firmar una cosa de confidencialidad… ¡Ni cuando me casé la primera vez firmé tanto! Es comedia, el elenco está maravilloso, y cierro el año con novela.

No paras… No. Creo que nos van a dar una semana de vacaciones, y no sé qué voy a hacer; quizá voy a quedarme en mi casa encerrada a piedra y lodo, y quién sabe, porque después tengo como hormigas en la cola y no puedo parar. Desde que murió mi papá siento que pierdo el tiempo si me quedo sin hacer algo.

“NO HE TENIDO SUERTE, HE TRABAJADO UN CHORRO”

¿Tu carrera es lo que soñaste que iba a ser? Yo no soñaba con esta carrera; de chiquillla soñaba con estar en el océano rescatando ballenas… Luego soñaba con hacer la obrita de fin de curso, luego con ser directora y me fui a estudiar dirección; luego con cine y me fui a estudiar cine… Esos eran mis sueños, y mira: la cosa es que nunca me he bajado de un escenario. Me preguntan por qué nunca he dirigido: porque no he tenido tiempo. Yo me he dado a la tarea de hacer cuanta obra de teatro, novela y serie me ofrecen; de verdad, he hecho cosas que nunca soñé.

¿Tienes manager o te llegan los proyectos? A mí las obras de teatro me llegan; no es falta de humildad, no estoy blofeando ni mucho menos, pero ahora mismo tengo tres libretos en casa… No, señores, no he tenido suerte; he trabajado un chorro, me he fletado cañón y he luchado contra “la comediante”, entre comillas. Lo digo porque nunca fui comediante; fui una actriz que hizo comedia, y ahora puedo decir que soy una actriz que hace cualquier género, punto. Ya se dieron cuenta de que soy actriz.

