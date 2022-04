Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: Su romance... ¡en riesgo!

En privacidad absoluta han mantenido Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez su relación amorosa confirmada en el 2016. ¿La razón? Sólo ellos la saben. La semana pasada, ella se instaló en el ojo público al trascender que pronto abandonará la conducción de Venga la alegría para dedicarse a la vida en familia. Eso desencadenó especulaciones hasta de un posible embarazo, lo que el vidente Farath Coronel y su tarot interpretan en la numerología de ambos, revelando secretos que la pareja prefiere seguir callando.

“HAY POCAS PROBABILIDADES DE QUE ÉL PUEDA SER PAPÁ” “Hay una cosa muy extraña en la numerología: los signos de Carlos son muy parecidos a los de Ricky Martin, hay situaciones donde todavía no hay un proyecto concreto de vida. Cynthia es quien ansía dar el siguiente paso en la relación, pero Carlos es el freno, no está listo para dar pasos importantes en su vida personal. Ambos disfrutan mucho de la relación, el amor, la familia y los proyectos que tienen en común, pero este año se ven pocas probabilidades de que él pueda ser papá entre agosto y octubre. Más bien, existe la posibilidad de una separación, que puede ocurrir a mediados de año. Pese a que Carlos puede demostrar el amor, cariño y aprecio sin barreras, en las cartas aparece que tiene un ciclo que no ha cerrado”, dice también el experto en numerología.

“SU RELACIÓN ES MUY PRÓSPERA, PERO YA NO COMO NOVIOS" “Cynthia está más definida en la situación emocional y familiar; ya desea ser mamá y dar pasos importantes dentro de la relación. Carlos debe tener cuidado, porque ella puede poner un ultimátum, sentirse estancada, tanto en su vida profesional como personal, y no va a prosperar la relación. Como pareja pueden compaginar en muchas cosas, pero él tiene algo que no lo deja crecer en lo emocional. Su noviazgo se basa en la confianza y comunicación; es una relación muy próspera, pero ya no como novios”.

Su historia de amor

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en el reality show La Academia, en el que participaron en el 2005. Tras varios años de amistad, en el 2016 anunciaron que eran novios, pero poco se ha podido saber de su relación. Según trascendidos, ambos viven bajo el mismo techo.