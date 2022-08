Cynthia Rodríguez confirma que está CASADA y renuncia a VLA... ¿por irse a Televisa?

Después de varias semanas de especulaciones y un total hermetismo de su parte, Cynthia Rodríguez confirmó que está casada con Carola Rivera, pero luego hizo importantes anuncios sobre su carrera.

"Sí, estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. Estoy muy contenta, hay cosas que no se pueden ocultar", dijo al confirmar que se casó con el cantante.

"Saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado nuestra situación personal de forma privada, y hay detalles que se van a quedar así. Sentí que fue más tiempo pero fueron dos meses. Fue como tenía que ser, con las personas que tenía que ser. Fue un sueño. Estamos felices, algo muy íntimo", dijo sobre su boda.

Negó estar embarazada, aunque recalcó que sí quiere estarlo: "Hay cosas que se tienen que compartir, y no, no estoy embarazada… es panza normal. Sí es el plan, esperamos que se nos cumpla este año, y cuando eso suceda sabrán a través de nosotros".

Además de negar que salga de TV Azteca por irse a televisa, renunció al programa matutino: "Vengo a despedirme de Venga la alegría pero no de TV Azteca. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa. No estoy buscando otro lugar. En este momento sí, ya que llegué, disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí tiempo con mi familia, me di cuenta que me hace falta dedicarle tiempo a la familia. Sé que en este momento tengo que estar más con mi familia".

Ahora busca "un proyecto que no sea tan demandante, porque sobre todo, Carlos viaja mucho, y me gustaría tener oportunidad de viajar más, todo eso requiere tiempo y dedicación".