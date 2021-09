Cynthia Klitbo ya no quiere hablar de Rey Grupero ni por equivocación

Mientras Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, se desvive en hablar bien de su ex Cynthia Klitbo, ella prefiere guardar silencio cuando le preguntan de él.

La actriz se encontró con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí contó lo feliz que está con su nuevo romance con Juan Vidal.

"Estoy contenta, sí estoy muy clavada, tenemos muchos años de ser amigos, de gustarnos, pero él estaba emparejado o yo estaba emparejada, pero por fin ya estamos juntos, las cosas siempre suceden por algo".

"Juan y yo tenemos mucho que ver en común, viajamos mucho...", dijo emocionada al contar que preparan un viaje muy pronto.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre las recientes declaraciones de Rey Grupero, la actriz prefirió el silencio.

"No voy a hablar de mis ex. Es una falta de respeto para mi pareja. Y él sabe que lo estimo mucho, y lo que tengamos que decirnos, lo hablaremos entre nosotros".

Y sentenció: "Pero cuando tienes una pareja... No hablé de él en su momento, no voy a hablar 5 meses después cuando tengo una relación".

Por otro lado, Cynthia Klitbo reveló que quiere mudarse de país, quizá a Perú, donde ya ha trabajado... "Es un bonito lugar para vivir, es mucho más tranquilo que México. Me duele mucho mi país, y sí me quiero ir a vivir, no sé a dónde, pero yo ya no quiero vivir aquí por mi hija".



