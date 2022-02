Cynthia Klitbo destrozó a Carla Estrada y ella así reaccionó cuando le fueron con el chisme

Al recordar y contar su experiencia laboral con Carla Estrada, Cynthia Klitbo fue honesta y sus comentarios causaron gran escándalo, pues la acusó de ser "ruda y grosera"; así que cuando la prensa cuestionó a la productora al respecto, fue contundente.

Carla comentó a los reporteros: "La verdad no quiero ocupar mi tiempo en ese tipo de cosas tan negativas y tan, la gente me conoce y sabe quién soy. Sinceramente estamos hablando de una persona que le das la oportunidad... hay gente a la que le das oportunidades y las aprovecha y hay gente que les das oportunidades y las desaprovecha. No ocupo mi tiempo en eso. No quisiera ni darle un adjetivo porque no me lo merece. No merece mi tiempo utilizarlo, de verdad".

Y es que en entrevista con Mara Patricia Castañeda, la villana de las telenovelas recordó su mala experiencia en 'Alborada'. "Yo empecé a estudiar dirección hace muchos años y me fui a hacer una especialidad en dirección de actores y dirección de cine, entonces me regresé porque Carla Estrada me ofrece la telenovela Alborada, para codirigir con Mónica Miguel, y empiezo a dirigir, pero por esa telenovela pasaron cinco directores, en mi lugar, no fui la única que renunció. Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera…".

Klitbo recordó que la productora la criticaba hasta por su forma de vestir y la insultaba.

"Te dicen prosti… '¿por qué te vistes así?', te tienes que vestir de una manera de colores porque Mónica Miguel dice que la metafísica, y si llegas de verde el día que era de color azul está muy fuerte. Su equipo de producción que fue muy lindo cuando hicimos el Privilegio de Amar, hicieron y decidieron hacerme la vida imposible, porque una actriz había decidido pasarse al otro campo... Entonces no me dejaron elegir a mi asistente de producción, le desglosé todos los primeros 100 capítulos a Mónica.

"Carla me decía que era una pentonta, que yo no podía hablar mal de mis compañeros de trabajo, que por eso me trataba mal, que porque yo tenía que aprender a la mala... me quitaba la cámara cuando me tocaba dirigir. Me siento muy contenta con el trabajo que hice, pero llegó un punto en el que fue tal el nivel de maltrato... no dormíamos, había que despertarse las cuatro de la mañana".

Carla Estrada ya se había defendido de los comentarios de la actriz, y reiteró su mensaje sobre las oportunidades.

"Que a las personas a las cuales les das oportunidades, como por ejemplo Mónica Miguel que le di la oportunidad de empezar, aprovechó esas oportunidades hay gente que no las aprovecha y el ataque… no me merece ni siquiera poner atención a palabras que no vienen al caso. Que no supo aprovechar la oportunidad que se le dio, qué triste", dijo a Chisme no Like.

