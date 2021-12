Cuquita Abarca y otros amores de Vicente Fernández

Vicente Fernández siempre fue un gran admirador de la belleza femenina, y aunque siempre declaró que Doña Cuquita Abarca fue y será el gran amor de su vida, Don Chente nunca negó haber tenido algunos amores prohibidos, pero con la discreción suficiente para no poner en riesgo su matrimonio. Se dice que ellas son los supuestos amores de Vicente Fernández.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”: dijo don Vicente sobre sus romances fuera del matrimonio.