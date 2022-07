Cuñada de Alejandra Guzmán denuncia que no la dejan ver a su hijo Apolo

"Tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto", dije Mayela Laguna, la madre del hijo de Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán. La mujer denunció públicamente que no le permiten ver a su hijo.

“Yo no puedo entender cómo él puede permitir que mi hijo despierte todos los días con él, sin hablar ni siquiera por teléfono con su mamá”, indicó Mayela en De primera mano.

“No puede ser que no pueda hablar con él ni por teléfono, tú sabes perfectamente que amo a mi hijo.. .He intentado ser la mejor mamá, tú también lo eres, te pido trates de hablar con Luis Enrique, para que pueda ver a mi hijo”, denunció.

Eso sí, admitió: "Varias veces mi hijo nos vio gritar y discutir", aunque no quiso confirmar plenamente que haya sido víctima de violencia.

Así que recordó: "Mi hijo tiene derecho de estar con su mamá. Si él (Luis Enrique) ya no me quiere, no me soporta, mi hijo sí me quiere, él me ama".

En la entrevista, Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Alejandra Guzmán, madrina de su hijo, porque ella llamó a Apolo "su hijo". "Creo que fue espantoso escuchar a Alejandra Guzmán decir 'es mi hijo', no Alejandra, no es tu hijo, tu hija es Frida Sofia, Apolo es hijo de ella, de Mayela", dijo el periodista.