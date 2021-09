¡Cuidado, Tatiana! Andrea Escalona así suena como cantante de música infantil

Cuando Andrea Escalona dejó la conducción de 'Suelta la sopa' aseguró que se dedicaría de lleno a la música, y aunque en aquel momento era en lo regional mexicano, este 2021 apuesta por un concepto de música infantil.

Como lo hizo Tatiana hace casi 30 años, la hija de Magda Rodríguez cambió su imagen, se puso el pelo de colores y decidió dedicar su voz a los niños.

'A jugar con Andrea' es el nombre de su nuevo sencillo, que ya estrenó su video oficial en el canal de YouTube 'A jugar con Andrea', por lo que se nota que se trata de todo un concepto con el que planea triunfar.

En tres días, su video ha conseguido 26 mil visualizaciones, 328 'me gusta' y 1217 'No me gusta'.

En la descripción, escribió: "#AndreaEscalona te invita conocer el #MagicoMundoDeMada donde Arbol Lito, Valagardoso, Nico y Mada te llevaran de la manera mas divertida a conocer un lugar lleno de fantasía, amor y aventuras, cuando lo conozcas tu también dirás: #YoMeSientoFeliz"

La presentadora del programa 'Hoy' ya había probado suerte en la música. En 2017 lanzó 'Que te perdone ni lo pienses', con el apoyo de Remex Music, líder en el ámbito del regional mexicano.

Llama la atención que aquel video, desde 2017, tiene las mismas visualizaciones que su recién estrenado video de música infantil, por lo que quizá Andrea Escalona sí le atinó en el concepto para niños.

