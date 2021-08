¿Cuántos suéteres tiene César Costa?... El eterno 'Papá soltero' cumple 80 años

Hace unos días Gerardo Quiroz nos confirmó que 'Papá soltero' volverá 25 años después con César Costa, quien este viernes 13 de agosto de 2021 cumplió 80 años.

En entrevista con María del Mar Barrientos, para la revista CARAS, el ídolo habló de este momento de su vida, a los 80 años. "Soy el primer sorprendido de que sean 80 años porque no los siento".

"De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones, muchos sueños y me siento muy productivo con la vida. Antes de la pandemia hicimos 14 Auditorios Nacionales y me sigo sintiendo muy bien, estoy en muy buenas condiciones y lo que menos pienso es en la edad. No importan los años que se acumulen, sino cómo te sientes. Me siento igual que siempre, aunque quizá con más experiencia".

A CARAS reveló que César Costa solo es su nombre artístico: "Sí, mi nombre real es César Roel. Mi padre era un abogado muy reconocido y serio, y cuando empecé en el medio, no quise quemarlo a él. Porque ser rocanrolero en esa época era visto muy diferente. Nos veían como los rebeldes sin causa. Me lo cambié cuando tenía 17 años y entonces estaba en la Facultad de Derecho de la UNAM".

En México es común decir que un suéter de rombos es "un suéter de César Costa", por lo que él mismo reveló cuántas prendas tiene de este tipo:

"Llegué a tener como 1,500 suéteres. Todo nació porque la primera vez que iba a salir en televisión me dijeron que me consiguiera un smoking. Y a los 17 o 18 años, yo decía, “¿qué es eso?” Entonces un querido amigo mío, Martín de la Concha, del Colegio Alemán, me dijo que tenía un suéter que me podía dar. Era amarillo con grecas y me convenció. Me lo puse y llegamos a tener 600 mil socias de los clubes de fans que me mandaban varios suéteres. Los fui regalando a subastas y a obras de beneficencia y me quedé con el original. Sin buscarlo, se hizo una prenda muy identificada conmigo".

Llama la atención que, al preguntarle qué le falta por hacer, a sus 80 años responde: "Seguir aprendiendo. Soy un constante aprendiz".

