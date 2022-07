Cuánto ganaba Yordi Rosado en 'Otro rollo' y la hazaña que quiere repetir en su canal de YouTube

Aunque goza de éxito como comunicador, escritor y locutor, Yordi Rosado no puede evitar que el público lo recuerde de la época donde trabajaba en 'Otro rollo', programa donde ganaba varios miles de pesos.

Varios medios replicaron sus declaraciones hechas en el canal de YouTube ‘El frasco’ conducido por Mau Nieto y Román Torres, donde dijo la cifra exacta que percibía por su trabajo como conductor y productor de 'Otro Rollo'.

“No estaba tan mal, pero no estaba tan bien, la realidad es que nadie ganábamos lo mismo. Yo ganaba como 140 mil pesos por el programa mensual. (...) Fue poco a poco, pero sí era eso más o menos lo que ganaba yo”, dijo Yordi.

En otra ocasión, Yordi contó que aunque no vivía carencias, su sueldo le alcanzaba para vivir la vida que quería, pero tampoco le sobraba dinero para ahorrar.

Ahora está posicionado en los medios, y con su canal de YouTube ha tenido gran éxito al entrevistar a grandes personalidades. Sin embargo, quiere replicar algo que se hizo en 'Otro rollo': Entrevistar a Luis Miguel.

Fue hace dos décadas, en 2001, cuando Adal Ramones entrevistó a Luis Miguel durante la promoción de su disco Mis Romances. La hazaña se repitió en 2003, cuando El Sol publicó su disco 33.



Ahora, Yordi Rosado busca a Luis Miguel para tenerlo en su canal de YouTube, y lo confirmó en una entrevista con la revista CARAS:

“Estamos trabajando en mucha gente, pero definitivamente, Luis Miguel es la persona en la que más he estado trabajando. Llevo dos años procurando ese encuentro, espero que falten pocos años para lograrlo”.

¿Cómo te sientes respecto a las entrevistas que generan polémica? Es muy delicado, me cuesta mucho trabajo que pase eso, porque cuando entrevisto a una persona no quiero que le vaya mal ni la pase mal, quiero que se sienta verdaderamente cómoda porque no me gusta exponer a nadie. Es imposible que no ocurra esto porque la gente está contando sus realidades, y a veces esas realidades pueden mover muchas cosas. Sería una mentira que te dijera que no me preocupa. Me duele en el alma que una persona me haya dado su tiempo y se haya metido en problemas. Sin embargo, yo soy un comunicador y no juez, y estamos para comunicar y pasar un mensaje. Mi mayor objetivo a través de estas entrevistas es que el público conozca al ser humano.