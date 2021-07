"Cuando estudié en el CEA"... Violeta Isfel "vivía en Coacalco y hacía 2 horas para llegar"

Desde hace poco más de cuatro décadas, el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa ha formado con dedicación y empeño a muchas celebridades del medio artístico que hoy se desempeñan como actores, actrices, conductores, conductoras, directores de escena, comediantes y otras áreas de especialización.

En exclusiva, algunos de sus egresados más destacados recordaron cómo vivieron su etapa de aprendices, como Violeta Isfel.

¿Cómo recuerdas tu paso por el CEA? "Siempre estuve como en un rollo muy disciplinado; vivía en Coacalco, Estado de México, y hacía dos horas para llegar a la escuela. Empecé a trabajar desde chiquita y no había tenido oportunidad de estudiar temas artísticos, entonces, fue muy emocionante entrar al CEA. Recuerdo a grandes compañeros como Julio Camejo, Juan Acosta, a quienes ahora me da mucho gusto ver triunfar; y también recuerdo andar en el metro, porque era el medio de transporte que usaba en aquel entonces. Estuve seis meses en el grupo propedéutico, y otros seis en un grupo especial, porque ya me llamaban para trabajar, me gradué con Evelio con V Chica, Jacky Bracamontes y otros compañeros.

¿Qué enseñanza te dejó? "Que con trabajo y disciplina se cumplen los objetivos, y que no por estar en el CEA ya tienes el trabajo ganado. También que es una escuela que tiene grandes profesores y clases fabulosas, que bien aprovechadas te pueden ayudar a crecer muchísimo como artista.

¿Qué anécdota recuerdas con especial cariño? "Que le enseñé a Malillany Marín a andar en metro; también, que en una clase de realismo nos estaban enseñando a dar cachetadas y le di una a un compañero muy despacito, pero el profesor me dijo que se le diera bien, y como fue muy fuerte, mis compañeros me apodaron “Violenta” (risas)

CEA: SEMILLERO DE GRANDES ARTISTAS

El CEA se fundó en 1978, y desde 1987 ha sido dirigido por Eugenio Cobo. Es una escuela que forma actores y actrices profesionales desde un enfoque integral, pues concibe al alumno no sólo como un sujeto susceptible de adquirir técnicas específicas, sino como una persona en toda su dimensión humana, es decir, un ser que integra sus habilidades, valores, conocimientos y su propia historia en su desarrollo artístico.

Su plan de estudio se divide en diversas áreas, como actoral, corporal y área teórico-cultural. Con el paso de los años, el CEA ha recibido a alumnos de toda la República Mexicana y el extranjero, mismos que han logrado cumplir con un riguroso proceso de selección.

Otras celebridades que también egresaron de la escuela de actuación de Televisa son: Angelique Boyer, Galilea Montijo, Gabriel Soto, Sebastián Rulli, Osvaldo Benavides, Mariana Echeverría, Nora Salinas, Alejandro Speitzer, Eduardo Verástegui, Laisha Wilkins, Itatí Cantoral, Yadhira Carrillo, Osvaldo de León y Ferdinando Valencia, por mencionar algunos.

