"Cuando estudié en el CEA"... Michelle Vieth supo que "todo sacrificio tiene un resultado favorable"

Desde hace poco más de cuatro décadas, el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa ha formado con dedicación y empeño a muchas celebridades del medio artístico que hoy se desempeñan como actores, actrices, conductores, conductoras, directores de escena, comediantes y otras áreas de especialización.

En exclusiva, algunos de sus egresados más destacados recordaron cómo vivieron su etapa de aprendices, como Michelle Vieth.

¿Cómo recuerdas tu paso por el CEA? "Fue una época que me cambió la vida. Yo estaba en Acapulco, Valentín Pimstein me descubrió, y mi vida dio un giro completo. Recuerdo que tuve grandes maestros, como Hugo Argüelles, Raúl Cermeño, Willebaldo López, Joana Brito, Patricia Reyes Spíndola, Rosa María Bianchi, Memo Téllez y Moisés Manzano, todos me enseñaron muchísimo y me forjaron como actriz.

¿Qué enseñanza te dejó? "Fue una experiencia muy grata con el señor Eugenio Cobo como nuestro director. Fernando Torre Lafán me dio clases extras para quitarme el acento acapulqueño, y fue algo increíble. Tuve la oportunidad de participar en Mi pequeña traviesa, y entendí que todo sacrificio tiene un resultado favorable.

¿Qué anécdota recuerdas con especial cariño? "Montamos una obra que se llamó La boda, y estaba lista para ser estrenada; yo salía vestida de Marilyn Monroe, pero cuando llegó el gran día no pude estar presente porque iniciaron las grabaciones de Mi pequeña traviesa.

CEA: SEMILLERO DE GRANDES ARTISTAS

El CEA se fundó en 1978, y desde 1987 ha sido dirigido por Eugenio Cobo. Es una escuela que forma actores y actrices profesionales desde un enfoque integral, pues concibe al alumno no sólo como un sujeto susceptible de adquirir técnicas específicas, sino como una persona en toda su dimensión humana, es decir, un ser que integra sus habilidades, valores, conocimientos y su propia historia en su desarrollo artístico.

Su plan de estudio se divide en diversas áreas, como actoral, corporal y área teórico-cultural. Con el paso de los años, el CEA ha recibido a alumnos de toda la República Mexicana y el extranjero, mismos que han logrado cumplir con un riguroso proceso de selección.

Famosos del CEA

Otras celebridades que también egresaron de la escuela de actuación de Televisa son: Angelique Boyer, Galilea Montijo, Gabriel Soto, Sebastián Rulli, Osvaldo Benavides, Mariana Echeverría, Nora Salinas, Alejandro Speitzer, Eduardo Verástegui, Laisha Wilkins, Itatí Cantoral, Yadhira Carrillo, Osvaldo de León y Ferdinando Valencia, por mencionar algunos.