"Cuando estudié en el CEA"... Ariadne Díaz aprendió "a luchar por lo que quería y a soñar"

Desde hace poco más de cuatro décadas, el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa ha formado con dedicación y empeño a muchas celebridades del medio artístico que hoy se desempeñan como actores, actrices, conductores, conductoras, directores de escena, comediantes y otras áreas de especialización.

En exclusiva, algunos de sus egresados más destacados recordaron cómo vivieron su etapa de aprendices, como Ariadne Díaz.

¿Cómo recuerdas tu etapa en el CEA? "Con mucho cariño, porque admiro mucho a esa chavita de 18 años que le avisaron que había entrado al CEA, las cosas se dieron y no volteé hacia atrás; terminé con el novio que tenía, me olvidé de la carrera de Medicina que quería estudiar, y me maravillé de la Ciudad de México, del CEA y de toda la gente que me recibió con los brazos abiertos. Eugenio Cobo es una persona que quiero, admiro y a quien le agradezco tanto su presencia en mi vida. Recuerdo la etapa en el CEA como lo más cercano a tener hermanos, porque con mis compañeros pasaba 12 horas de lunes a viernes, reíamos, llorábamos cuando no nos iba bien en las evaluaciones, y compartíamos todo. Yo siempre estaba contenta, me dormía emocionada porque al otro día nos tocaba clase de actuación, jazz, iba a haber ensayo de la obra que presentaríamos o había foro de televisión.

¿Qué enseñanza te dejó? "Muchísimas, principalmente la disciplina, el compañerismo, la generosidad en

escena y en la vida diaria, porque había compañeros que tenían que viajar en metro y pesero y a veces no tenían para comer, entonces, aunque podíamos estar en la misma situación, compartíamos los alimentos; era muy reconfortante poder refugiarte con otra persona que igual estaba lejos de su familia. También aprendí a luchar por lo que quería y a soñar; siempre estuve segura de que iba a encontrar trabajo, y así fue, en segundo año fui conductora de un programa infantil que se llamó Energía Extrema, entendí que todo el esfuerzo que había hecho mi familia para que yo estuviera aquí había valido la pena, y me siento totalmente agradecida.

¿Alguna anécdota que recuerdes con especial cariño? "Yo amaba los corporales, me encantaban, eran como unos shows que hacíamos en los que se escogía un tema y cada generación hacía un baile de jazz, expresión corporal o ballet. A muchos compañeros no les gustaba, pero yo había bailado ballet toda mi vida y me encantaba. En el CEA tuve a mi primer amor y la fortuna de conocer amigas a las que sigo queriendo, como Gaby Carrillo y Gloria Sierra.

CEA: SEMILLERO DE GRANDES ARTISTAS

El CEA se fundó en 1978, y desde 1987 ha sido dirigido por Eugenio Cobo. Es una escuela que forma actores y actrices profesionales desde un enfoque integral, pues concibe al alumno no sólo como un sujeto susceptible de adquirir técnicas específicas, sino como una persona en toda su dimensión humana, es decir, un ser que integra sus habilidades, valores, conocimientos y su propia historia en su desarrollo artístico.

Su plan de estudio se divide en diversas áreas, como actoral, corporal y área teórico-cultural. Con el paso de los años, el CEA ha recibido a alumnos de toda la República Mexicana y el extranjero, mismos que han logrado cumplir con un riguroso proceso de selección.

Otras celebridades que también egresaron de la escuela de actuación de Televisa son: Angelique Boyer, Galilea Montijo, Gabriel Soto, Sebastián Rulli, Osvaldo Benavides, Mariana Echeverría, Nora Salinas, Alejandro Speitzer, Eduardo Verástegui, Laisha Wilkins, Itatí Cantoral, Yadhira Carrillo, Osvaldo de León y Ferdinando Valencia, por mencionar algunos.