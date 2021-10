"Cuando estoy en casa no me arreglo": Belinda se confiesa en la intimidad

La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp puso en aprietos a millones de usuarios, pero quizá no le ocurrió eso a Belinda, quien confesó recientemente que disfruta desconectarse cuando está en casa.

Así lo dijo en una entrevista con la revista CARAS, en donde se confesó al hablar de lo que hace en la intimidad de su casa. “Cuando estoy en casa no me arreglo. Me gusta estar cómoda. Me encantan los pijamas y los pants”, dijo.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz. Arriesgarnos es lo más importante… Creo que antes teníamos más miedo a que nos juzgaran y hoy podemos ser lo que queramos, sin temor a que nos critiquen. Además, nadie tiene derecho a hacernos menos ni decirnos lo que podemos o no hacer. Nosotras somos libres”.

Y es que es claro el mensaje que Belinda quiere dar a sus fans: "Me gusta que me vean auténtica y poder dar el ejemplo para no permitir que nadie nos juzgue ni nos diga cómo nos tenemos que ver o vestir”.

También compartió: “No me gusta compartir absolutamente todo, desde que me levanto y hasta que me duermo. Me gusta disfrutar también del momento sin celular y sin redes sociales”,

Asimismo, Belinda sostuvo que aunque se mantiene fiel a sí misma, gusta de reinventarse: "Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa".

"Ganando, como siempre"... Belinda también reflexionó sobre su frase viral: "Ganando como siempre, también es saber perder. Saber que no siempre tienes todas las batallas ganadas, pero el ganar es saberse levantar y estar fuerte ante todas las adversidades que tiene la vida. Porque la vida está llena de altas y de bajas, y tienes que enfrentarlas de la manera más tranquila posible, aunque a veces parezca imposible. Yo ganaré como siempre, pero aceptando también que hay derrotas de las que uno tiene que aprender a levantarse".

