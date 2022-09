"Cuando el río suena...": Karla Sofía habla de lo suyo con Arturo López Gavito

Palabras como "idilio", "esposo" y "relación", utilizadas por Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito en Instagram, desataron las especulaciones sobre una posible relación entre ellos.

Los participantes de 'MasterChef Celebrity' posaron juntos y lucían encantados de compartir tiempo, por lo que el rumor se esparció rápidamente.

En medio del escándalo, Karla Sofía mostró su molestia por "tener siempre la coletilla “trans” en todas las publicaciones, como si una nunca fuera lo suficiente mujer por si misma, sino tratada como un sucedáneo, cosa que me tiene hasta la madre, porque ni es legal ni ético, pero más por darme cuenta de cómo es la gente en verdad".

¿Pero realmente hay un romance? Karla Sofía habló con De primera mano, y dejó más dudas que respuestas.

"Yo solamente voy a decir una cosa 'cuando el río suena, agua lleva'. Algo hay ahí, rarito, que no se haga la gente, para él lo digo igual. Que no se vaya haciendo el 'ay, yo no', que es como Judas, que luego te niega tres veces".

"Yo le quiero muchísimo, es uno de mis grandes amigos aquí", agregó, pero recordó que ella está casada con una mujer con quien cría a su hija.

Eso sí, aceptó que si pasara algo con Gavito, ella estaría encantada: "Si yo tuviera que irme con un señor hoy en día, seguramente me iría con este".

