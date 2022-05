Critican a hijos de César Bono porque él dijo que "todavía dependen de él económicamente"

El actor César Bono sigue recuperándose de una operación por una úlcera gástrica que casi lo derrumba, y mientras afortunadamente poco a poco sale adelante, dice que tiene ganas de volver a trabajar, pero también la necesidad e hacerlo.

Una entrevista con el programa Sale el sol detonó una polémica, pues el actor detalló que su necesidad de trabajar es por cuestiones familiares...

“Fíjate que tuve cuatro hijos. Las hijas están casadas y las mantienen sus maridos [...] pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí y la mamá de los hijos hombres, también”, dijo César Bono.

Pero al mencionar a sus hijos varones, rápidamente surgieron las edades que tienen, pues rondan los 30 años. La periodista Joanna Vega-Biestro comentó: "Hablando de sus hijos, ¿cuántos años tienen? ¿Más de 30? Que tengan todavía que depender del papá... híjole, creo que tiene que ser al revés".

Gustavo Adolfo Infante también opinó: "Tiene que preocuparse por el, que tenga una vejez tranquila, que no tenga la zozobra de que si no hace teatro no tiene para la renta. Con lo que ha hecho en cine, teatro, televisión, es como para que estuviera tranquilo, descansando...".

Así que Leonardo Bono, quien también es actor, salió a dar la cara en redes sociales para defenderse y criticar que no les importa que su padre se salvó, sino que es prioridad humillarlo a él y a su hermano.

“Se acaba de salvar de una operación de vida o muerte. ¡Ah, no, eso no importa! Menciono algo de mantener... Humillemos a este par de niños… Bueno, de adultos (refiriéndose a él y su hermano César)”, declaró Leonardo Bono.

“Yo recibí mensajes de odio en redes sociales y que, gracias a Dios, es la primera vez que me pasa, porque la gente que me sigue, que le importa conocerme y saber quién soy, nunca me pone cosas feas", dijo Leonardo.