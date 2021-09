Cristian Zuárez mandará callar a Alfredo Adame y defiende a Laura Bozzo

Luego de que Alfredo Adame asegurara que Cristian Zuárez sería cómplice de Laura Bozzo en la defraudación que le hizo al SAT, y que lo señalara de cometer varios delitos, el ex de Laura lo demandará por la vía civil.

En entrevista con TVyNovelas, Cristian y su abogado, Ignacio Trimarco, nos revelaron que será esta semana cuando procedan legalmente en contra de Adame y soliciten a las autoridades mexicanas que le prohíban al actor y conductor mencionarlos de manera pública.

¿Qué le respondes a Alfredo Adame luego de que te acusó en algunos medios de trata de personas? CRISTIAN ZUÁREZ: Soy inocente, me acusa de algo tan grave como es lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas... Yo creo que esto ya llegó muy lejos y hay que ponerle un alto judicial.

¿Cuándo realizarás la denuncia en contra de Adame? IGNACIO TRIMARCO: Nosotros estamos verificando previamente la supuesta denuncia que realizó el señor Adame, y en esta semana daremos inicio a las acciones legales contra el señor; acusa a Cristian Zuárez de haber trasladado a algunas personas de Perú para trabajar con una visa de turistas, y si fuera verdad, constituye una falta migratoria y no el delito de trata de personas como él entiende.

¿Qué otras medidas tomarán? I.T.: Estamos analizando una medida cautelar para impedir que el señor Adame se siga refiriendo al señor Cristian Zuárez y a su familia y, en caso de volver a realizarlo, se le aplique de inmediato una multa. C.Z.: A nadie de mi familia o exfamilia, por ejemplo, Laura Bozzo también puede contar como familia porque fueron 17 años de convivencia, entonces, con cualquiera de los nombres que sean allegados a mí va a ser penado.

¿Qué pasa si Alfredo se desdice? C.Z.: No me interesa que él se desdiga, porque cada periodista que nos llama al abogado y a mí, están repitiendo cada frase del señor; ese daño es irreparable, por más perdón que pida, no le alcanzaría un programa para pedirme perdón.

RESPONDE A WILKINS Y ROMAGNOLI

Cristian Zuárez respondió a los productores de televisión Federico Wilkins y Roberto Romagnoli, quienes dijeron en entrevista con TVyNovelas que no volverían a trabajar con Laura: “Ellos no inventaron a Laura Bozzo, ella ya era una persona exitosa; creo que los productores se sintieron celosos de no tener ya nada qué hacer en su programa y por eso hablan despectivamente”.

Además, nos informó que el pasado 20 de agosto Roberto Romagnoli se puso en contacto con él para ofrecerle su apoyo a Laura, por lo que le sorprende la entrevista que dio tratando de hundirla.

