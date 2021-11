Cristian Zuárez está involucrado en la bioserie de Laura Bozzo y lo contará TODO

Luego de que fuera suspendida la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo por sus problemas con el SAT, platicamos con su ex, Cristian Zuárez, quien nos confiesa que la relación entre ellos está mejor que nunca, e incluso nos revela en exclusiva que él será productor de la bioserie de Laura, en la que contarán todo lo bueno y lo malo.

Además, nos dice que se arrepiente de haberle declarado a la periodista Teresa Andelo que Laura Bozzo consumía pasta base (crack), y advierte que él no consintió que esa declaración saliera al aire, por lo que valora si entablará una demanda contra la televisora que la difundió.

¿Has hablado con Laura tras la suspensión de la orden de aprehensión que había en su contra? Mantenemos el diálogo, hablamos, lo que a ella le inquieta muchísimo es regresar a la televisión con Laura en América, que es lo que a ella le dio el reconocimiento internacional, y esperemos que eso se pueda concretar.

También anunció que tendrá su bioserie, ¿permitirás que hable de ti? No sólo se lo permitiré, soy el artífice de proponer la bioserie de Laura, estoy detrás de eso y sería todo coordinado, los dos con el inversionista; contaremos la historia real, mi parte, la parte de Laura, todas las cosas que hemos vivido.

¿Serás el productor? Ella tiene su agente, que es Alejandra Palomera, pero de todas las propuestas que hay, las estamos estudiando, y seguramente dará mucho de qué hablar.

¿Qué vamos a ver en la serie? Se van a enterar absolutamente de todo; no todo fue color de rosa, pero más allá de lo que ella diga o de lo que yo diga, es lo que verdaderamente pasó. Todo lo que no se supo se va a saber, y lógicamente que los dos estamos de acuerdo con eso para que todo se sepa.

¿Laura va a actuar en la bioserie? Yo creo que habrá mezcla de actuación con imágenes originales; no te puedo dar ahorita actores, porque esa sería la sorpresa en su momento.

Por otro lado, cuando todavía no te reconciliabas con Laura declaraste que ella consume crack… Ese fue un momento de furia, y la conductora, que fue una mala pasada, porque era un programa que iba a salir un día nada más, me enseñó programas donde Laura decía que yo soy homosexual y me dijo que se necesitaba algo que no se supiera, y con el hígado revuelto yo dije eso; de eso hay verdades exageradas, y en la serie se va a saber todo lo que verdaderamente pasó.

¿Laura tuvo problemas con las drogas? No, el problema lo tuvo un allegado nuestro que era el que traía esa basura, y en un momento de ella, donde estaba pasándola mal, simplemente se le ocurrió probar eso. Llegaste a decir que famosos como Maribel Guardia habían sido testigos de los problemas de adicción de Laura… Sí, pero eso se supo en el programa de Laura también cuando Maribel le dice: “¿Cómo le tiraste el anillo?”. Pepillo Origel también lo vio, ya sabíamos cómo era Laura, hay que ver la serie cuando salga para que se sepa lo que pasó.

Entonces, ¿niegas que Laura tenga problemas de adicciones con las drogas? Rotundamente, lo descarto porque es la verdad, estaría mintiéndote si dijera lo contrario; lo que pasó fue que en cuatro minutos de entrevista no da tiempo de explicar por qué. Lógicamente hubo una secuencia, ella no es adicta, si yo quisiera demandar a Mega TV y a la conductora, lo podría hacer por la manera que lo están haciendo.

¿Piensas tomar acciones legales contra ellos? Que no despierten al león dormido, porque si nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie; si dos personas ya están en buenos términos, ya qué importa el pasado. Si ellos se van a encargar de quererme embarrar, se las van a ver conmigo, porque yo no les firmé ningún permiso, ellos no tienen los derechos de mi imagen para estarlo difundiendo, y tranquilamente puedo emprender acciones legales contra Mega TV y contra la conductora, porque tengo todos los mensajes de cómo fueron las cosas.

LA APOYA... ¡PERO LA TIENE DEMANDADA!

A pesar de que Cristian Zuárez y Laura Bozzo han limado asperezas, continúa la demanda que el argentino interpuso en contra de la peruana por intento de homicidio, pero asegura que el litigio que inició en México no procederá puesto que no aportó ninguna prueba que perjudique a Laura, y que simplemente caducará.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!