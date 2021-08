Crisis en 'MasterChef Celebrity': Enojo contra Paty Navidad y Rebecca de Alba amenazó con renunciar

Esta semana provocó gran conmoción la hospitalización de Paty Navidad a causa de COVID-19, virus que ella minimizó desde el inicio de la pandemia, pero esta situación destapó una crisis en 'MasterChef Celebrity'.

El reality está programado para estrenarse el 20 de agosto, pero las grabaciones tuvieron que detenerse debido al brote de contagios, en el que también resultó positiva la presentadora Rebecca de Alba.

Paty Navidad presentó baja oxigenación y malestar físico generalizado, por lo que fue trasladada a un hospital en espera de su mejoría. Lo mismo le pasó a Rebecca. Ahora se sabe que ambas no estaban vacunadas.

De acuerdo con información de Reforma, la actitud de Paty Navidad ante la crisis sanitaria provocaba enojo dentro de la producción de 'MasterChef Celebrity', pues nunca utilizaba cubrebocas ni seguía los protocolos.

Sus compañeros estaban molestos con Paty, quien ha generado controversia durante la pandemia por considerar que la COVID-19 está relacionada con un código de inteligencia artificial del Nuevo Orden Mundial.

"Ella siempre se negó a cuidarse. No hacía caso. No era grosera, pero como no queriendo, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre el coronavirus ni se había vacunado, y cuando se enfermó, tampoco se medicó. En el programa están preocupados", dijo el informante de Reforma.

El reality también tuvo problemas con Rebecca De Alba, quien después de ser hospitalizada por su contagio de COVID-19, amenazó con renunciar.

El productor Ángel Aponte "renegoció términos económicos y condiciones para la conductora zacatecana", según Reforma. Al parecer, Rebecca sí seguirá adelante con el reality show que antes conducía Anette Michel.

De acuerdo con 'Ventaneando' esta semana se retomaron las grabaciones del programa, mientras todos los contagiados se recuperan, entre ellos, Paty Navidad.

