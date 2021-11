Crece la guerra de Charly López e Ingrid Coronado; “ella fue infiel dos veces”, dice él

Charly López e Ingrid Coronado han pasado de la relación cordial a las acusaciones. Charly y la conductora mantuvieron una relación desde 1994 hasta 2006, cuando se divorciaron debido, según ha contado el propio ex Garibaldi, a su problema de alcoholismo. “Yo harté a Ingrid”, dijo López.

Desde entonces se habían mantenido como unos ex esposos amables y al tanto de Emiliano, el hijo que tuvieron y que ahora tiene 22 años.

Pero hace un mes se supo que Emiliano vive exclusivamente con Ingrid y que Charly no lo ve desde hace tiempo, por lo que el cantante comenzó a protestar y acusar a Coronado de que lo puso en su contra.

Ahora, además, López decidió revelar la verdadera razón de su divorcio hace 15 años.

“Me fue infiel y no nada más con uno, con dos personas”, dijo Charly en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa ´Sale el sol´.

López no quiso revelar el nombre del primero de ellos, de quien solo contó que es futbolista y que actualmente está casado pero sí contó detalles de la otra infidelidad que, asegura, cometió Ingrid.

“Era alguien que trabajaba en la televisora, no un ejecutivo sino alguien que llevaba las ventas de un programa en que ella estaba con Fernando del Solar”.

Charly cuenta que él se dio cuenta de que lo estaban engañando y un día fue al aeropuerto para sorprenderlos. “Viajaban mucho por la producción del programa y ese día yo fui y lo agarré del hombro, lo jalé y le dije: ‘tú sabes que es casada, tú te le vuelves a acercar y te rompo las patas’”.

La historia que cuenta el ex Garibaldi sigue después, cuando sale con Ingrid del aeropuerto. “Nos subimos al coche y no tocamos el tema. Llegamos a casa y ella me dice ‘perdóname, la regué, discúlpame´. Yo le dije, ‘no hay problema, va’. Pero la verdad es que nunca la perdoné y por eso nos divorciamos”.

Ingrid Coronado acaba de regresar a la televisión después de tres años de retiro voluntario. Conduce el programa de concurso ‘Todos a bailar.

