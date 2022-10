Cosette Esparza, la hijita de Carmen Muñoz, ya debutó como actriz y así le fue

Su nombre es Cosette, tiene nueve años y unos padres famosos que llevan muchos años en la televisión: Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza. La niña acaba de hacer su debut en los melodramas de la mano del productor Carlos Moreno, quien está al frente de Mi secreto, el éxito vespertino que protagonizan Macarena García y Diego Klein. Aunque sólo estuvo en la primera parte de la historia, la pequeña ve la oportunidad como una buena forma de empezar una carrera en los medios.

“Hice el personaje de Fabiola en su infancia, una niña medio traviesa y enojona. Fueron sólo cuatro llamados, pero me la pasé muy bien en las locaciones. Los textos eran cortos, por eso me los memoricé rápido, aunque mi papá me ayudó”, confiesa la ahora artista.

En cuanto a los consejos de sus papás, dice que Carmen le pide que esté tranquila cuando graba, que disfrute la experiencia, coincidiendo con Juan Ángel, “pues me recomienda que me divierta en el rodaje”.

“TIENE MUCHAS GANAS DE CANTAR Y BAILAR”

Para la conductora de Secretos al desnudo y Cuéntamelo ya!, la prioridad es el acompañamiento a su hija en todos los proyectos que emprenda.

“Tanto Juan Ángel como yo siempre hemos apoyado las decisiones de nuestra hija. Con tan sólo nueve años es una niña muy inquieta que tiene muchas ganas de cantar, de bailar, le gusta mucho la música, lo disfruta muchísimo, y ahora que se presentó lo de la actuación, que no sabíamos que tenía esa inspiración por parte de su papá, le encantó la idea, lo hizo y nos sorprendió porque lo asumió como debía: con compromiso, naturalmente, divirtiéndose, y creo que eso es lo primordial en cualquier profesión”.

Carmen nos cuenta que tanto ella como Juan Ángel quedaron fascinados con el resultado final que marca los pininos de Cosette, pero eso sí, tratan de ser muy objetivos con la pequeña: “No se le puede decir que todo está excelente cuando hay que seguir creciendo, hay que seguir preparándose, hay que seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Juan Ángel y yo la acompañamos a los llamados y nuestros ojos eran de amor. Es una niña que ha crecido en los foros prácticamente. Desde chiquita la traía conmigo, a Juan Ángel también lo ha acompañado en algunas ocasiones y quizá por eso se le da natural, porque lo ha vivido desde pequeñita, pero ahora que está del otro lado, ya frente a la cámara y actuando, es increíble verla desarrollarse en el foro”.

“VE LA CÁMARA COMO ALGO MUY FAMILIAR”

Su orgullosa mamá asegura que “Cosette no se pone nerviosa, le sale con mucha facilidad, ve la cámara como algo muy familiar. Tiene mucho de mí, a la edad que ella tiene ahora yo soñaba con estar en la televisión, yo me visualizaba, le decía a mi mamá que algún día iba a salir en la tele. Entonces, cuando la veo disfrutando de esa manera, y cuando nos platica que le gusta el canto, el baile, la actuación, y que quiere seguir en eso en un futuro me emociona, porque yo sí soñaba con estar donde estoy ahora”.

En cuanto a la posibilidad de que la niña se forme en las filas del CEA, Carmen afirma que eso será cuestión de ajustar sus compromisos escolares. “Vamos a ver la posibilidad de empatar las clases para inscribirla si es que así lo quiere, porque ahorita está de tiempo completo en el colegio”. Y como no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, la animadora también advierte a su retoño de lo malo que podrá encontrarse.

“Ella sabe, perfectamente, cómo es este medio porque lo ha vivido con nosotros, pero siempre le damos consejos, la información que necesita saber de acuerdo a su edad, entonces sí platicamos mucho, somos una familia con mucha comunicación, no dejamos que nada se quede en duda”.

