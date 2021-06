Coronación de Aleida Núñez como reina gay terminó en zafarrancho: "Estoy decepcionada"

Aleida Núñez vivió momentos que la incomodaron pese a que asistió con buena voluntad a ser coronada como reina gay durante las celebraciones del orgullo LGBTQ+ el pasado sábado 26 de junio, en un antro de la Zona Rosa en CDMX.

Y es que su coronación fue suspendida luego de que el organizador Rodrigo Fragoso, quien es representante de algunos artistas, utilizó lenguaje altisonante para quejarse de que el Congreso de Yucatán no ha aprobado el matrimonio igualitario.

Ante los medios, Fragoso amenazó a Aleida Núñez: "Si tú no dices que el matrimonio entre personas del mismo sexo no se ha representado en Yucatán, no nos representas. No son amenazas pero es una cuestión que la comunidad gay en Yucatán, no nos representa".

La situación incomodó a Aleida, quien confirmó que fue testigo de agresiones y golpes detrás del escenario donde finalmente no la pudieron coronar.

Frente a las cámaras, se desahogó: "Se me hace una grosería que por esta contrariedad de formas de pensar, ahorita se está haciendo una suspensión del evento.

"Lo único que espero es que realmente sigan el programa como me dijeron, y más allá, la corona es lo de menos, lo más importante es que estemos apoyando a la diversidad y que se acaben estas cuestiones y tengamos una apertura mental".

Aleida se fue sin cumplir con el objetivo de su coronación: "Estoy decepcionada, sí necesito que me ofrezcan una disculpa, si entre ellos hay una discusión, a mí me pasan a afectar.

Lo que menos quiero es que haya ofensas. Yo estoy muy asustada, no quiero estar aquí. Vi algunas discusiones, unos golpes. Si me llevo la corona, es porque gracias a la comunidad estoy aquí".

El reportero de 'Venga la alegría', Gabriel Cuevas, lamentó lo que sucedió con Aleida Núñez, y en Twitter, Rodrigo Fragoso lo insultó con el mismo lenguaje soez, y hasta con comentarios serofóbicos. ADVERTENCIA DE LENGUAJE:

