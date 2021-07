Coque Muñiz, en 'Esta historia me suena', grabó ¡con todo y sonda urinaria!

El cantante Coque Muñiz abraza de nuevo la actuación y regresa a las pantallas protagonizando un capítulo de la cuarta temporada de Esta historia me suena, donde interpretará a dos gemelos, uno bueno y otro no tanto. Pero no todo fue color de rosa para el actor, pues se vio en la difícil situación de tener que grabar durante cinco días con una sonda urinaria. Sus ganas de trabajar y el amor por lo que hace pudo más que el dolor que sintió.

Te veremos actuando en Esta historia me suena. ¿Cómo llegaste a la serie? "Me llamaron para invitarme a un capítulo y, conociendo la historia más o menos y cuál era el sentido de los capítulos, me sorprendió muchísimo, porque yo no soy un actor serio, por decirlo de alguna manera; luego conversé con la producción y me explicaron que la historia es de humor y muy divertida con tintes y características muy mexicanas y latinas.

"Es un hombre que siente que rompe con los esquemas porque es muy bailador, fiestero, divertido y tiene el complejo de querer llevarse a todas las que pueda y por eso destruye la hermosa familia que tiene al andar de picaflor donde no debe. Hay otro personaje, el hermano, que es un sacerdote que soy yo, un gemelo que lo aconseja y lo orienta, algo que le da muy buena pauta para presentar a dos personajes del bueno y el descarriado, para no decir el malo.

¿A qué reto te enfrentaste al grabar el capítulo? "¡Imagínate! Lo más increíble es que pocos días antes de la grabación de Esta historia me suena tuve un problema fuerte de riñón, se me cerró el conducto urinario y me pusieron una sonda. Era un sacrificio y a la vez muy divertido porque no podía ni moverme y así hice toda la semana de grabación. Me demostré a mí mismo que soy fuerte, y que cuando hay ganas, se puede.

¿Cómo hiciste para grabar así? "Ni se cómo pude grabar toda una semana. Fue muy doloroso y a la vez muy incómodo, pero era una oportunidad que no podía dejar pasar y había que disfrutarla.

¿Y cómo sigues de tu problema de salud? "Ya mucho mejor, era una infección urinaria muy fuerte que no atendí pensando que podía remediarlo, ya sabes, tomando mucha agua, pero debía tomar tratamiento y cuidarme.

Fue un gran susto para ti y tu familia... "Definitivamente, y para todos los compañeros, porque el peso del personaje principal era el mío y no se podían posponer las grabaciones ya que era un equipo de trabajo gigante de más de cien personas y todo un trabajo profesional. A mí me sorprendió que trabajan bajo un formato y esquema de cine; gran respeto a los horarios de todos los involucrados, mucha disciplina y una oportunidad muy padre que vale la pena.

¿Te sientes cómodo actuando? "Sí, y me encanta, porque hice una película que grabé apenas en febrero; no fue comedia, sino un personaje que se parece mucho a mi vida, se llama Sin hijos.S on cosas que Dios te regala que hay que agradecerle infinitamente.

¿Tus shows cómo van? "Muy bien. En estos días vamos a estar en un lugar nuevo, y aparte estoy en un nuevo show junto con Carlos Cuevas que se llama Nos hizo falta tiempo, que es un homenaje a Manzanero. Afortunadamente, y gracias a Dios, ya comenzó a trabajar la maquinaria de los espectáculos, no en todos los lugares, pero ya comienza a abrirse el mercado poco a poco. A la par saqué un tema nuevo junto con mi hijo Axel, un dueto que se llama Todavía, y fue una sorpresa muy padre, porque trabajar junto a mi hijo es una experiencia muy importante, ya que estamos juntos en una misma música.

