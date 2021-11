Contagios de COVID-19 en el mundo grupero: Ana Bárbara y Lupillo Rivera dieron positivo

El mundo grupero no se salvó de los contagios de COVID-19 y ahora dos grandes figuras de la música regional mexicana dieron positivo: Ana Bábrara y Lupillo Rivera.

Ambos lo confirmaron a través de sus redes sociales. 'La reina grupera', así lo publicó:

"Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 27 de noviembre del 2021 Ana Bárbara dio positivo a COVID-19, por esta razón se ha visto en la necesidad de posponer todas las actividades artísticas, hasta nuevo aviso.

Para la reina grupera su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma.

Atentamente, Ana Bárbara".

Lupillo Rivera

A través de un comunicado, El toro del corrido también confirmó que dio positivo al coronavirus.

Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”

Los fans dicen que Lupillo Rivera se puso de malas durante su contagio, pues ha publicado mensajes como este:

