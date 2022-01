Consuelo Duval sufre porque está lejos de México en su cumpleaños

Aunque fue por decisión propia, para Consuelo Duval ha sido muy duro pasar los primeros días del año fuera de México. Peor aún, porque faltan todavía algunos meses para que pueda volver a nuestro país.

La actriz y comediante de La familia P.Luche, cumple hoy 53 años pero su festejo se ha visto empañado por el llamado síndrome del Jamaicón, ya que siente nostalgia por México a pesar de que apenas lleva unos días fuera.

Consuelo Duval viajó a Argentina, donde residirá durante varios meses de este año para involucrarse en un proyecto del que todavía no ha dado detalles.

“¿Quién me cacha en Argentina?”, preguntó Duval en sus redes sociales en las que recibió el apoyo de fans de ese país sudamericano y que le escribieron mensajes de cariño.

En diciembre del año pasado anunció su viaje con un mensaje en el que mostraba cierto nerviosismo por el futuro.

“Está por terminar el año 2021 y en la primera mitad del 2022 mi casa será Argentina ¿Quién me cacha? ¡Qué nervios!”.

También declaró que el año pasado tuvo lapsos de descuido fisico y emocional, lo cual le preocupa porque "ya viene la vejez".

Me dejé, me descuidé en todo, no comiendo sano, no haciendo ejercicio... empiezan... ya llegan los momentos de la vejez, ya te ves el cuello y dices ay cañón", dijo en su programa 'Netas Divinas'.