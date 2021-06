Consuelo Duval recuerda encontronazo con Laisha Wilkins por esta razón

En un entrañable reencuentro de las ex conductoras de 'Netas divinas', para el canal de YouTube de Luz María Zetina, recordaron buenos momentos y anécdotas, pero también un enfrentamiento de Consuelo Duval con Laisha Wilkins.

Todo comenzó cuando recordaron que hubo varias invitadas al programa que no les caían bien, y Sherlyn recordó que una actriz la hizo sentir incómoda por sus comentarios, y hasta reveló, sin mencionar el nombre, que esa persona la bloqueó de las redes sociales.

Ninguna quería decir el nombre, pero luego Consuelo Duval recordó lo que le había pasado con esa persona, y simplemente se le escapó el nombre de la famosa: Laisha Wilkins.

A Consuelo Duval se le salió decir que hablaban de Laisha Wilkins

Consuelo Duval relató: "Me dice Adal '¿tú conoces a Laisha? Es que anda diciendo que eres lesbiana'. Mis hijos tenían 6 o 7, por ahí. No me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda. Esa señora ni me conoce ni la conozco e imagínate que un día le digan a mis hijos".

Recordó: "Un día, estaba en donde te hacen diseño de imagen. Me llaman y me dicen 'Consuelo, aquí está'. Me siento y le digo 'Hola, mucho gusto, ¿me conoces?', y me dice 'bueno, tú a mí no, pero yo a ti sí'; le dije 'no, no me conoces, nada más te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá, pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto la madre'".

"Le dije, '¿ya te quedó claro?', y me salgo. Apenas estoy saliendo y me habla Adal... 'Ya ni la chingas, por qué le dices'. Pero me sentí tan liberada", relató Consuelo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!