Consuelo Duval: "Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis!"

A Consuelo Duval la vemos espectacular en 'El Retador', pero ha sido un camino largo para darse cuenta de que la belleza no debe comprometer su salud física.

Y es que confesó que después de tomar pastillas para bajar de peso, se dio cuenta de que un 'cuerpo ideal' no valía poner a su organismo en peligro. "Yo me acuerdo que me tomaba las pastillas y ahí te encargo la taquicardia, o sea, era una cosa que dije 'Ay, pobrecito mi cuerpo, ya no'".

En entrevista con Las Estrellas, Consuelo Duval reflexionó sobre el amor propio y el respeto al cuerpo, más allá de las duras críticas que existen en el medio.

"Qué te digo, ser gorda en la televisión era el pecado número uno porque había diez mil flacas detrás de ti, queriendo tu lugar".

Pero los años pasaron y ahora ama cada una de sus imperfecciones. "Si tú no tienes ese cuerpo, no lo lastimes, no lo rechaces. Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis! ¡Está en una pierna que existe!".

Recordó también una anécdota: "El otro día la Barby Juárez hizo un comentario que me sacudió el alma; dijo 'Mi ayuno intermitente terminó el día que tuve para comer' y de verdad me sacudió. A veces somos muy cabronas con nosotras, pero si están completas, no hay nada qué reprochar".

Consuelo Duval: “Michel y Paly son la luz de mis ojos

"Te aseguro que esto no te lo hubiera dicho la Consuelo de 30. La Consuelo de 30 se hizo la liposucción porque terminando de tener hijos le quedó la panza horrible y en las bubis le tenían que poner masking tape porque se veían caídas", confesó a Las Estrellas

