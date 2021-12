Consternación por la muerte de la actriz Verónica Forqué; la encontraron en su casa

La actriz Verónica Forqué murió a los 66 años y fue encontrado en su casa de Madrid este lunes 13 de diciembre.

Fuentes de la investigación confirmaron a EFE que la actriz se quitó la vida. Una persona llamó al número de emergencias para avisar de un intento de suicidio en el domicilio de la calle Víctor de la Serna; pero cuando llegó la Policía Nacional, encontró el cadáver.

La ganadora de cuatro Premios Goya contaba con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Películas como 'Kika' de Pedro Almodóvar, 'La vida alegre', 'El año de las luces' y 'Moros y cristianos' forman parte de sus trabajos más aplaudidos.

Apenas hace un mes la veíamos en el reality MasterChef Celebrity en su edición de Televisión Española. Ahí, alertó a todos por sentirse derrotada, tanto que abandonó la competencia.

"La verdad estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba me agoté, no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde, no puedo más. No puedo más. Hay que ser coherente, y procuro serlo. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo 'necesitas parar'", dijo.

Hoy, ese video toma más relevancia, y la conversación ya se dirige a la depresión, pues se especula que por eso habría decidido quitarse la vida, aunque no hay nada confirmado.

Descanse en paz.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!