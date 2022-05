Confirman que Xavier López 'Chabelo' está retirado "por motivos de salud"

En redes sociales insisten en que Chabelo es inmortal, aunque Xavier López ha tenido que enfrentar algunos malos momentos de salud a sus 87 años, según confirmó su hijo Xavier López Miranda.

En entrevista con Javier Poza para su programa de radio, el hijo de Chabelo adelantó que preparan una serie animada con el personaje que acompañó a varias generaciones en películas y cada domingo.

También se prepara una bioserie sobre la vida de Xavier López, además de un programa de concursos inspirado en la famosa Katafixia.

Sin embargo, en tiempos recientes se ha rumorado que Xavier López 'Chabelo' padece Alzheimer; su hijo, confirmó que ha tenido dificultades, pero no habló como tal de dicha enfermedad.

“Hemos batallado los últimos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven. Fueron años de trabajo (…) trabajó como loco".

Confirmó: "Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles. Está bien y muy fuerte, pero él está ya retirado".

“Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (…) Le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”, dijo Xavier López Miranda.