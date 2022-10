"¡Confío en la justicia!": Talina Fernández mete las manos al fuego por su hijo Coco Levy

A Talina Fernández por poco la hacen caer durante su paso por una alfombra roja abarrotada de cámaras y periodistas que buscaban su reacción ante el escándalo en el que está envuelto su hijo Coco Levy, vinculado a proceso por señalamientos de abuso sexual en contra de Danna Ponce.

Era la primera vez que “La dama del buen decir” asistía a un evento luego del giro que dio el proceso judicial que protagoniza el productor de cine. Tranquila y dispuesta a responder todas las preguntas de los medios, como toda madre, defendió a su primogénito con uñas y dientes, desacreditando las acusaciones de la joven de 22 años.

“CLARO QUE LA HE PASADO MAL”

“Pobrecita, esa no era la manera”, expresó la conductora, dejando entrever que Danna padece una enfermedad mental, pues en las recientes pruebas a las que se sometió se le diagnosticó el Trastorno Límite de Personalidad. Sin embargo, Talina está segura de que los abogados harán su mejor papel en los tribunales para limpiar el nombre de Coco.

“Confío en la justicia y espero que se aplique la ley”, fueron las palabras de Fernández ante las interrogantes sobre la batalla legal que la ha dejado desempleada.

“Claro que la he pasado mal: me corrieron los babosos de la radio, pero los demandaré porque son tan pobrecitos en esas emisoras que ni siquiera me pudieron pagar”.

